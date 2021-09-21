أمازون تستعد لإصدار جهاز Kindle Paperwhite قريبًا

دبي - يزن راشد - يبدو أن جيلًا جديدًا من أجهزة كيندل قد تسرب عبر مخطط مقارنة تمت إزالته منذ ذلك الحين عبر موقع شركة أمازون في كندا.

ووفقًا للمخطط، فمن الواضح أن الشركة تستعد لإطلاق جهاز Kindle Paperwhite الجديد في الأيام القليلة المقبلة.

ويظهر جهازان جديدان في الرسم البياني، جهاز Kindle Paperwhite بسعر 117 دولارً و 164 دولار لجهاز Kindle Paperwhite Signature Edition.

ويتميز كلاهما بشاشة أكبر بحجم 6.8 إنشات بالحبر الإلكتروني مقارنةً بجهاز Paperwhite الحالي بقياس 6 إنشات. ، ولكن النموذج الأكثر تكلفة هو الذي يحتوي على الشحن اللاسلكي الجديد، إلى جانب المزيد من التخزين والأضواء التي يتم ضبطها بناءً على سطوع البيئة.

ويكون لدى القارئ الإلكتروني Kindle Paperwhite 5 سعة تخزين تبلغ 8 جيجابايت ويحتوي Kindle Paperwhite Signature Edition على 32 جيجابايت.

كما أن كثافة 300 بكسل في الإنش لم تتغير أيضًا. ومع ذلك، فقد زاد عدد مصابيح LED للضوء الأمامي للجهاز من 5 مع Paperwhite الحالي إلى 17، ويجب أيضًا أن تكون درجة حرارة اللون قابلة للتعديل مثل Kindle Oasis الحالي.

وتمتلك الشاشات الموجودة على كلا الجهازين تصنيف IPX8 المقاوم للماء، مثل Paperwhite الحالي. ويتم تضمين اتصال الشبكة اللاسلكية. ولكن لم يرد ذكر للنماذج الخلوية.

وبينما ورث Kindle Paperwhites الجديد بعض الميزات من Oasis، تظل هناك بعض الميزات الحصرية المتبقية للقارئ الإلكتروني المميز من أمازون.

ويتضمن ذلك تصميمه المريح وتوجيه الصفحة الذي يدور تلقائيًا وأزرار قلب الصفحة الفعلية، وذلك وفقًا لجدول المقارنة.

اقرأ أيضًا: أمازون تصلح واجهة المستخدم لأجهزة Kindle

أمازون تستعد لإطلاقه في الأيام القليلة المقبلة

لا يوجد ذكر لنوع موصل USB الذي يستخدمه جهاز Kindles الجديد. لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت أمازون تنوي أخيرًا ترقيتها إلى USB-C بعد استخدامها Micro USB لفترة طويلة. حتى جهاز Kindle Oasis المميز يواصل استخدام موصل USB القديم.

وتأتي أخبار النموذجين بعد وصول واجهة كيندل الجديدة، التي تم إصدارها كتحديث أساسي لكل جهاز كيندل تم إنتاجه منذ عام 2015.

ويضيف التصميم الجديد شريط تنقل يسهل التنقل بين الشاشة الرئيسية للجهاز والمكتبة والكتاب قيد التقدم. ومن المفترض أن هذه الواجهة الجديدة تأتي محملة مسبقًا على أجهزة كيندل الجديدة عند الإصدار.

وليس من الواضح متى قد تعلن أمازون رسميًا عن أجهزة القراءة الإلكترونية الجديدة. وعادةً ما يكون حدث الأجهزة في نهاية شهر سبتمبر.

اقرأ أيضًا: أجهزة كيندل القديمة من أمازون تفقد الإنترنت