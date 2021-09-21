Surface Duo 2 من مايكروسوفت يدعم 5G

دبي - يزن راشد - من المتوقع أن تكشف شركة مايكروسوفت في حدث خاص لأجهزة Surface في 22 سبتمبر عن Surface Duo 2 ذو الشاشة المزدوجة للحوسبة في الجيب.

وتكشف وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية الجديدة الصادرة في 17 سبتمبر عن مزيد من التفاصيل حول الجهاز القادم. وذلك بالرغم من حجب الصور والخطط والأوصاف المتعمقة حتى شهر يناير 2022.

وفي حين أن معظم البيانات المقدمة بموجب C3K1995 (C3K هو الرمز الممنوح لشركة مايكروسوفت، 1995 هو رمز منتج FCC)، هي نتائج اختبار عادية. ولكن هناك بعض التفاصيل التي تؤكد أن هذا هو Surface Duo 2.

ويشار إليه على أنه جهاز محمول في جميع المستندات. وهناك إشارات متعددة إلى أوضاع مختلفة لاختبار الجهاز، بما في ذلك الطي والفتح.

كما أن الجهاز مزود بقدرات 4G و 5G. وتم إجراء اختبار لاستخدام المعينات السمعية، وهو مطلب للهواتف اللاسلكية الرقمية.

وحتى رقم إصدار البرنامج الثابت – 2021.728.20 – يطابق التنسيق المستخدم بواسطة Surface Duo.

وإلى جانب تأكيد Wi-Fi 8021.11b/g/n/ax (المعروف أيضًا باسم Wi-Fi 6) وشبكات 5G المتعدد النطاقات و NFC والنطاق العريض للغاية UWB (على الأرجح للملحقات ونقل الملفات السريع مثل المشاركة القريبة)، فإن هناك ذكر أيضًا لنقل الطاقة اللاسلكي، المعروف أيضًا باسم الشحن اللاسلكي.

ولكن ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان معيار Qi قد يتم دعمه للشحن اللاسلكي. إذ إن الجهاز رقيق جدًا ليتم وضع ملف Qi فيه وقد يكون من الصعب جدًا تنفيذه مع تخفيف الحرارة المتولدة.

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مايكروسوفت تعقد حدث Surface في 22 سبتمبر

هناك نظرية بديلة لشحن Qi اللاسلكي وهي أن Surface Duo 2 قد يدعم الشحن الاستقرائي لقلم Surface Pen على غرار الطريقة التي يمكن بها لأجهزة آيباد من آبل إعادة شحن Apple Pencil حيث يلتصق مغناطيسيًا بالجهاز.

ولم يتم الإبلاغ عن دعم Surface Pen و Surface Duo 2 على نطاق واسع حتى الآن من حيث القدرات الفعلية مثل ردود الفعل اللمسية والتخزين والدعم في أندرويد، مما يجعل الأمر غامضًا إلى حد ما.

ومع ذلك، لا توجد تلميحات بشأن نظام الكاميرا الثلاثية الجديد الذي نتوقع رؤيته على Surface Duo 2. ومن المتوقع أن يضيف نظام الكاميرا الجديد هذا نتوء للكاميرا في الجزء الخلفي من الجهاز. وذلك كما ظهر في الصور المسربة في وقت سابق من هذا العام.

ويجب أن يأتي Surface Duo 2 أيضًا مع أحدث معالج Snapdragon 888 من كوالكوم. ويتضمن بعض التغييرات الطفيفة الأخرى مثل نقل قارئ بصمات الأصابع إلى زر الطاقة وتوسيط منفذ USB-C على طول الجزء السفلي على الجانب الأيمن.

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