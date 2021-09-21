مركبة شحن تحمل معدات ووقود تلتحم بالمحطة الفضائية الصينية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ثواني

نجحت مركبة الشحن الفضائية “تيانتشو -3″، في الالتحام بالمحطة الفضائية الصينية تيانجونغ، حسب ما أعلن البرنامج الصيني للرحلات المأهولة.

ويذكر أن الصين أطلقت صاروخ النقل Changzheng-7 وعلى متنه مركبة الشحن في الساعة 15.10 بالتوقيت المحلي (الساعة 10.10 بتوقيت موسكو) من يوم الاثنين 20 سبتمبر من مطار Wenchang الفضائي في جزيرة هاينان، وبعد مضي 10 دقائق على إطلاق الصاروخ، انفصلت عنه المركبة في المدار المخصص.

وقد التحمت المركبة بالمحطة الفضائية الصينية في الساعة 22.08 بتوقيت بكين (الساعة 17.08 بتوقيت موسكو) أي بعد حوالي سبع ساعات من إطلاقها.

ويشير البيان، إلى أن المركبة حملت إلى المحطة الفضائية الصينية بضائع ومعدات ووقودا ومواد لرواد الفضاء الذين سيتوجهون إلى المحطة الفضائية في شهر أكتوبر المقبل.

وحسب خطة المشروع التي نشرتها المؤسسة القومية الصينية فإن المحطة الفضائية المدارية الضخمة ستلعب دورا محوريا في الاستخدام طويل الأمد للموارد الفضائية في المستقبل ودراسة الكون والوجود الدائم للإنسان في مدار الأرض.

وقد أصبحت المحطة الفضائية الضخمة أحد المشاريع الخمسة التي عرضها قسم العلوم الرياضية والفيزيائية التابع للمؤسسة.

ويفترض أن تتألف المحطة من وحدات منعزلة. قد طرحت أمام العلماء مهمة حساب الوزن الأدنى للمحطة للحد من عدد الصواريخ الواجب إطلاقها لنقل مكونات المحطة إلى المدار. كما يجب على العلماء ضمان قابلية تصاميم المحطة للتحكم فيها للحيلولة دون تشويهات واهتزازات أثناء عملية تركيبها.