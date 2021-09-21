دراسة: حضارات في الفضاء تشكلت قبل ظهورها على الأرض؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة

توصل علماء فلك من جامعة “ليدز” في دراسة، إلى أن الكائنات الفضائية ربما تكون موجودة ومنتشرة في جميع أنحاء الكون.

وتعود فرضية العلماء إلى عثورهم على جزيئات عضوية كبيرة يمكن أن تتحول لكائنات أساسية في درب التبانة، حيث تبين وجودها بكميات أكبر بـ100 مرة مما كان يعتقد به سابقاً.

هذا وستدفع نتائج الدراسة الكثير من الباحثين إلى دراسة إمكانية تشكل حضارات في الفضاء قبل ظهورها على الأرض.

وقالت كاثرين والش، الباحثة الرئيسية المشاركة في الدراسة، بأن المكونات الأساسية اللازمة للحياة على كوكبنا توجد أيضا في النجوم الأخرى، حيث يوجد في مجرة درب التبانة نحو 400 مليار نجم، لكل منها كوكب واحد على الأقل يدور حوله.

كما وأشار جون إيلي، المؤلف الرئيسي المشارك في الدراسة، إلى أنه قد تم التعرف على المكون الأساسي لأقراص الكواكب الأولية المكونة من الغاز والغبار والتي تدور حول النجوم.