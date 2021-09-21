تكنولوجيا: صور رسمية توضح ألوان هاتف iQOO Z5 وآداء الكاميرة الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث iQOO في 23 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Z5، واليوم تكشف الصور عن ألوان الهاتف ونماذج لصور توضح آداء الكاميرة الرئيسية للهاتف.

قدمت iQOO بعض التفاصيل حول مواصفات إصدارها المرتقب iQOO Z5، الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 778G، وذاكرة عشوائية LPDDR5 وسعة تخزينUFS 3.1، وأيضاً بطارية بقدرة 5000 mAh.

وتشير التسريبات إلى أن iQOO تقدم أيضاً خلال الحدث المرتقب هواتف iQOO Z5 Pro وZ5x، إلا أن الشركة لم تؤكد رسمياً على هذه التفاصيل.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بعدسات مميزة ببعد بؤري 25مم، وفتحة عدسات f/1.79، مع كاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع ببعد بؤري 16مم، وفتحة عدسات f/2.4.

كما كشفت الصور الرسمية اليوم عن نماذج لصور إلتقطتها عدسات هاتف iQOO Z5 وكاميرة الهاتف الرئيسية المميزة بدقة 64 ميجا بيكسل.

من جانب أخر أكدت iQOO على أن الإصدار القادم يأتي بأعلى جودة في الصوتيات بمعايير Hi-Res، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ويتميز أيضاً بمعايير Hi-Res في الصوتيات اللاسلكية، ومن المتوقع أن ينطلق هاتف بسعر 345 دولار.

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