شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دخول لعبة Pokémon Trading Card الهاتف المحمول لأول مرة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشق لعبة Pokémon Trading Card طريقها إلى Apple Store وGoogle Play في شكل Pokémon Trading Card Game Live، وسيتمكن اللاعبون قريبًا من إضافة بطاقات جديدة وشراء حزم معززة داخل اللعبة وإكمال المهام اليومية أثناء التنقل من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وقال موقع digital trend، توجد Pokémon TCG على الإنترنت منذ بعض الوقت، ومع ذلك فهذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها اللعبة إلى الهاتف المحمول ، مما يسبب بعض الارتباك بين اللاعبين.

ويبدو أن لعبة Pokémon Trading Card Game Live هى إعادة تسمية شاملة للعبة بطاقات التداول الحالية عبر الإنترنت ، Pokémon TCG Online .

والجديد، أن بوكيمون بطاقة التداول هى لعبة لايف سيحمل على مجموعات اللاعبين من بوكيمون تجارة بطاقة لعبة على الإنترنت، وأخيرًا يجلب تجربة للهواتف النقالة، ولن يتمكن لاعبو TCG Online من نقل بطاقات Pokémon TCG من HeartGold & Soul Silver أو العناصر الرمزية أو المنتجات غير المفتوحة أو العملات داخل اللعبة أو قوائم الأصدقاء أو الطوابق المحفوظة.

ويقوم هذا الإصدار الجديد بتنفيذ المحتوى والملحقات غير القابلة للفتح من خلال إكمال المهام اليومية، وسيكون هناك أيضًا Battle Pass مع مهام يومية إضافية ، على غرار نظام Fortnite وإحدى الإضافات الجديدة التى تربك لاعبى TCG الحاليين عبر الإنترنت هى العملات الثلاث الجديدة.

وهناك عملات معدنية وائتمانات وبلورات ، والتي تُستخدم جميعها لفتح أشياء مختلفة فى اللعبة، والجانب السلبى الآخر لـ TCG المحمول الجديد هو أن اللاعبين لن يكونوا قادرين على تداول البطاقات مع الآخرين في Trading Card Game Live.

وعلى الأرجح لإبقاء الارتباك إلى الحد الأدنى ، سيتم الإبلاغ عن أنه سيتم إغلاق Pokémon TCG Online قبل إصدار Pokémon TCG Live .