شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن مجموعة أجهزة جديدة فى مؤتمر الأربعاء المقبل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد Microsoft Surface الأربعاء المقبل 22 سبتمبر مؤتمرًا يشهد إطلاق مجموعة واسعة من الأجهزة الجديدة إلى جانب Surface Pro 8 وSurface Book 4 وغيرها من المنتجات التقليدية التى تحمل علامة Surface التجارية، ويقال إن الشركة تعد تكملة لأول هاتف يعمل بنظام Android، وهو Surface Duo .

ووفقا لموقع "digital trend" تؤكد مجموعة جديدة من مستندات FCC التى رصدها Windows Central إضافة ميزتين مفقودتين من Duo الأصلى و 5 G و NFC، وتلمح المستندات أيضًا إلى إضافة دعم الشحن اللاسلكى والنطاق العريض للغاية لتتبع الملحقات وتمكين السيناريوهات مثل المشاركة القريبة، كما هو الحال مع مستندات FCC الأخرى الخاصة بمنتجات ما قبل الإصدار، حيث أن التفاصيل نادرة وليس من الواضح ما إذا كان Duo 2 سيدعم شحن Qi على سبيل المثال.

ومع ذلك يتكهن Windows Central بأن Duo يمكن أن يدعم شكلاً من أشكال الشحن اللاسلكي العكسي لقلم Surface Pen ، مشيرًا إلى أن ملف الشحن اللاسلكي Qi قد يكون كبيرًا جدًا بحيث لا يتناسب مع جهاز مثل Duo دون التعرض لمشكلات في السمع أو زيادة السُمك بشكل غير معقول.

وهذا ليس أول تسرب لجهاز Surface Duo 2 الذى يشق طريقه عبر الإنترنت، وأظهر نموذج أولي سابق للجهاز اتجاه تصميم محتمل لـ Duo 2 ، مع إضافة Microsoft فى عدسات كاميرا متعددة وطريق أسود جديد.

ويقال أيضًا أن Microsoft تضيف Snapdragon 888 ، مما يخفف من عيب Duo الأصلى فى الشحن بشريحة قديمة، بشرط أن يتم شحنها فى الوقت المحدد ، أى يعتقد مايكروسوفت لم الثنائي ليكون لديك التنافس على المواصفات، خاصة أنه عندما شكل عامل الفريد كان يبيع نقطة بما فيه الكفاية، ولكن هذا انتهى ثبوت خطأ والآن هناك عروض أكثر تنافسية من سامسونج، هواوي، وXIAOMI بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى طوى جهاز.