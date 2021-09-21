شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة آبل الجديدة 2021 تستخدم نفس المعالج لعام 2020.. اعرف التفاصيل كسابقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Series 7 فى وقت سابق من هذا الشهر بعد عدة شائعات حول الجيل التالى من الساعة.

ومع ذلك، على عكس ما توحى به الشائعات، فإن Apple Watch Series 7 ليس لها تصميم جديد تمامًا، ويبدو أن Apple Watch Series 7 لعام 2021 تمتلك نفس المعالج مثل Apple Watch Series 6 لعام 2020، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأثناء العرض التقديمي، لم تقل الشركة معلومات عن أداء Apple Watch Series 7، وتشير الشركة عادةً إلى أن أجهزتها الجديدة أسرع أو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ولكن لم يقال شيء عن Apple Watch Series 7 على المسرح.

وإذا انتقلت إلى موقع آبل عبر الويب، فليس هناك أي ذكر للشريحة التي تشغل Apple Watch Series 7.

ولكن أكد المطور ستيف تروتون سميث استنادًا إلى أحدث إصدار من Xcode (المنصة التي تتيح للمطورين إنشاء تطبيقات لأجهزة الشركة) أن Apple Watch Series 7 لديها نفس المعالج مثل Apple Watch Series 6 للعام الماضي.

وتتميز كل من Apple Watch Series 7 وApple Watch Series 6 بوحدة المعالجة المركزية t8301، وهو الاسم الرمزي للمعالج الموجود في النظام في الحزمة Apple S6 أو SiP.

ونظرًا لأن لديهم نفس الرقم الداخلي تمامًا، فإن هذا يشير إلى أن Apple Watch Series 7 وApple Watch Series 6 تشتركان في نفس المكونات الداخلية عندما يتعلق الأمر بوحدة المعالجة المركزية.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها الشركة استخدام أحد معالجاتها في منتج آخر، ومع ذلك، كما أشار المطور جيلهيرمي رامبو، فإن آبل لا تستخدم حتى إصدارًا منقحًا قليلاً من وحدة المعالجة المركزية Apple Watch Series 6.

وتدعم حقيقة أن Apple Watch Series 7 لديها نفس الشريحة بالضبط مثل سابقتها بعض النظريات حول أن الشركة أعادت التفكير بالكامل في Apple Watch لهذا العام.

يذكر أن الشركة زادت من حجم الهيكل لاستيعاب شاشة Retina الجديدة، التي تتميز بمساحة شاشة أكبر بنسبة 20% تقريبًا من Apple Watch Series 6.

كما أن الهيكل أرق بنسبة 40% ويتضمن تغييرات أساسية في التصميم تجعل أكثر ساعات الشركة متانة.

وتقول الشركة إن الكريستال الأمامي هو الأقوى حتى الآن، بينما تتميز الوحدة الكلية بشهادة IP6X وتصنيف مقاومة الماء WR50.

وبينما يتم شحن آيفون 13 وآيباد ميني 6 الأسبوع المقبل. قالت الشركة إن Apple Watch Series 7 تكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام دون أي تفاصيل أخرى. كما لم يتم الكشف عن المواصفات التفصيلية للمنتج.