الأرصاد تكشف حالة الطقس ونسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى :

- القاهرة والوجه البحرى:

العظمى ليلا 83 - 86%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 85 - 90%

الصغرى نهارا 40 - 45%

- جنوب سيناء:

العظمى ليلا 55 - 60%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40 - 50%

الصغرى نهارا 20 - 25%

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 25 - 30%

الصغرى نهارا 10 - 15%