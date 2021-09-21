شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الانفجارات البركانية على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المريخ موطن لأكبر بركان في النظام الشمسي، أوليمبوس مونس، وكان للنشاط البركاني تأثير عميق على تشكيل الكوكب في الحالة التي هو عليها اليوم، وتُظهر أدلة جديدة أن الانفجارات البركانية على المريخ القديم كانت دراماتيكية بشكل لا يصدق، حيث ألقت الآلاف من "الانفجارات الفائقة" بكميات هائلة من الغبار والغازات في الهواء وحجب الشمس.

وبدأ النشاط البركاني على كوكب المريخ منذ حوالي 4 مليارات سنة، وتصاعد إلى ما يقرب من 500 مليون سنة عندما أطلقت الانفجارات الفائقة بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت السام في الغلاف الجوي.

ونشرت هذه الانفجارات غطاءً كثيفًا من الرماد لآلاف الأميال حول البراكين، ووفقًا لوكالة ناسا ألقوا ما يعادل 400 مليون حوض سباحة بحجم أولمبي من الصخور والغازات المنصهرة وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

كان هناك الكثير من هذا النشاط الذي أدى إلى تغيير مناخ الكوكب بأكمله، وفقًا للمؤلف الرئيسي للدراسة باتريك ويللي، عالم الجيولوجيا في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، وقال ويلي في بيان: "كل واحدة من هذه الانفجارات البركانية كان لها تأثير كبير على المناخ - ربما أدى الغاز المنطلق إلى زيادة سماكة الغلاف الجوي أو حجب الشمس وجعل الغلاف الجوي أكثر برودة"، "سيكون لواضعي نماذج مناخ المريخ بعض الأعمال التي يتعين عليهم القيام بها لمحاولة فهم تأثير البراكين."

كان ويلي وزملاؤه يحققون في أحواض شاسعة في سطح المريخ كان يُعتقد في الأصل أنها ناتجة عن اصطدام كويكب، لكن في الآونة الأخيرة، أدرك الباحثون أن الحفر يمكن أن تكون في الواقع مواقع للبراكين القديمة التي انهارت على نفسها.

قال ويلي: "قرأنا تلك الورقة وكنا مهتمين بمتابعتها، ولكن بدلاً من البحث عن البراكين نفسها، بحثنا عن الرماد، لأنه لا يمكنك إخفاء هذا الدليل"، تجربة على كوكب المريخ المداري التابع لناسا.

كان هناك الكثير من هذا النشاط الذي أدى إلى تغيير مناخ الكوكب بأكمله، وفقًا للمؤلف الرئيسي للدراسة باتريك ويللي، عالم الجيولوجيا في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، وقال ويلي في بيان: "كل واحدة من هذه الانفجارات البركانية كان لها تأثير كبير على المناخ - ربما أدى الغاز المنطلق إلى زيادة سماكة الغلاف الجوي أو حجب الشمس وجعل الغلاف الجوي أكثر برودة"، "سيكون لواضعي نماذج مناخ المريخ بعض الأعمال التي يتعين عليهم القيام بها لمحاولة فهم تأثير البراكين."

كان ويلي وزملاؤه يحققون في أحواض شاسعة في سطح المريخ كان يُعتقد في الأصل أنها ناتجة عن اصطدام كويكب، لكن في الآونة الأخيرة، أدرك الباحثون أن الحفر يمكن أن تكون في الواقع مواقع للبراكين القديمة التي انهارت على نفسها.

قال ويلي: "قرأنا تلك الورقة وكنا مهتمين بمتابعتها، ولكن بدلاً من البحث عن البراكين نفسها، بحثنا عن الرماد، لأنه لا يمكنك إخفاء هذا الدليل".

وقاموا بالتحقيق في منطقة تسمى Arabia Terra وبحثوا عن الطريقة التي تم بها توزيع المعادن البركانية عبر السطح باستخدام أداة Mars Reconnaissance Orbiter's Compact Reconnaissance Imaging Imectrometer لأداة المريخ.

وجدوا هذه المعادن البركانية على بعد آلاف الأميال من الحفر واستخدموا خرائط طبوجرافية ثلاثية الأبعاد ليروا أن الرماد قد تم وضعه في طبقات متناسقة ، مما يشير إلى أنه ترسب في نفس الوقت تقريبًا. ليس ذلك فحسب، بل كانت الطبقات سميكة جدًا لدرجة أن الرماد يجب أن يكون قد تم إنشاؤه من آلاف الانفجارات الفائقة.

حاليًا، منطقة Arabia Terra هي المكان الوحيد على سطح المريخ الذي تم العثور على أدلة على هذه الانفجارات البركانية الضخمة، مما يجعل هذا المكان مكانًا خاصًا على هذا الكوكب.