شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تحديث Roku يمنح 200 قناة للبث المجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Roku على تسهيل العثور على الأشياء لمشاهدتها بشكل أكبر من خلال توسيع دعم الأوامر الصوتية وتسهيل مشاهدة البث التلفزيونى المباشر المجانى.

ووفقًا لموقع "the Verge " التقنى قال مع تحديث Roku OS 10.5، سيتمكن مستخدمو Roku من الوصول إلى دليل البث التلفزيونى المباشر والذى يضم الآن أكثر من 200 قناة للبث مجانًا بشكل أسرع عن طريق تثبيته على شاشاتهم الرئيسية جنبًا إلى جنب مع تطبيقاتهم وقنواتهم الأخرى بعد التحديث.

ويحتاج المستخدمون فقط إلى البحث عن "البث التلفزيونى المباشر على قناة Roku" وسيتمكنون من تثبيته كما يفعلون مع أى تطبيق آخر أو خدمة بث.

بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يتنقلون فى تجربة Roku باستخدام الأوامر الصوتية ، تقول Roku إن دعم الأمر الصوتى يمتد إلى "أى قناة تقريبًا" في البحث.

ويتضمن ذلك Spotify وNetflix أيضًا، وهما استثناءان بارزان سابقًا يتم دعمهما الآن، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يجعل صف الموسيقى والبودكاست الجديد فى البحث عملية التنقل أسهل أيضًا مع التحديث، وتشارك Roku مع Spotify لإطلاق تكامل البحث الجديد.

وأخيرًا، ربما لاحظ مستخدمو Roku أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها قد حصل مؤخرًا على بعض التحسينات فى منتصف أغسطس ، وبدأت الشركة فى طرح قائمة حفظ جديدة وميزات علامة تبويب الصفحة الرئيسية، وسيجد المستخدمون على يسار علامة تبويب قناة Roku فى اللوحة السفلية فى غضون ذلك ، ويمكن العثور على قائمة الحفظ من علامتى التبويب "المنزل" و "البعيد" على الهاتف المحمول.

ويمكن لمستخدمى Roku وضع إشارة مرجعية على أى شىء قد يكونون مهتمين بمشاهدته فى المستقبل من خلال الضغط على العنوان واختيار "إضافة إلى قائمة الحفظ.