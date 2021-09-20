مشروع ثوري لتوفير إنترنت عالي السرعة للمجتمعات المحرومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 22 دقيقة

أرسلت Alphabet، الشركة الأم لغوغل، إنترنت النطاق العريض عبر نهر الكونغو في إفريقيا خلال أشعة ضوئية محمولة جواً، في أحدث محاولة لها لتوفير إنترنت عالي السرعة للمجتمعات المحرومة.

وكجزء من مبادرة تسمى Project Taara، تنقل Alphabet البيانات بين مدينتي برازافيل (في جمهورية الكونغو) وكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، على جانبي نهر الكونغو.

وقالت غوغل إنها قامت بسد “فجوة اتصال عنيدة بشكل خاص” بين المدينتين، اللتين تفصل بينهما حوالي ثلاثة أميال (4.8 كيلومتر) فقط.

ومع ذلك، فإن تكلفة الاتصال أعلى بخمس مرات في كينشاسا، لأن اتصال الألياف يجب أن يسافر أكثر من 250 ميلا للتوجيه حول نهر الكونغو، وهو أعمق وثاني أسرع نهر في العالم.

ونجح Project Taara في خدمة ما يقرب من 700 تيرابايت من البيانات – أي ما يعادل مشاهدة مباراة في كأس العالم الفيفا بدقة HD 270000 مرة – في 20 يوما مع توافر 99.9٪.

وشهد الأشخاص في كينشاسا سرعات تبلغ حوالي 20 غيغابايت في الثانية، وهو “خيار أفضل بكثير” من فقدان مزايا الاتصال، وفقا للباحثين.

ويجري تدبير مشروع Taara بواسطة X، المعروف سابقا باسم Google X – فرع البحث والتطوير السري التابع لشركة Alphabet.

وكشف باريس إركمن، مدير الهندسة في Taara، عن المشروع في منشور مدونة، حيث قال: “القدرة على توصيل إنترنت عالي السرعة يصل إلى 20 غيغابايت في الثانية يعد “خيارا أفضل بكثير” من ملايين الأشخاص الذين يفقدون مزايا الاتصال، لأن اقتصاديات وضع الكابلات في الأرض “ببساطة لا تفعل ذلك”.

وقال إركمن: “تعمل روابط الاتصالات الضوئية اللاسلكية لمشروع Taara، على إرسال الاتصال بسرعة الضوء من برازافيل إلى كينشاسا عبر نهر الكونغو”.