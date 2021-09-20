خسائر “جنونية”.. يوم أسود على بيتكوين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

سجلت أسعار العملات الرقمية المشفرة انخفاضا بقيادة بيتكوين، اليوم الإثنين، التي سجلت انخفاضا دون مستوى 44 ألف دولار، في تراجع هو الثاني إلى هذا المستوى للمرة الثانية خلال شهر سبتمبر الجاري.

ووفقا لبيانات التداول، فقد تراجعت عملة “البيتكوين” بحلول الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 7.19% إلى 43978 دولارا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تهبط فيها العملة الرقمية دون مستوى الـ44 ألف دولار، إذ هبطت عملة “البيتكوين” دون هذا المستوى في 13 سبتمبر 2021.



وانخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 7.67% خلال آخر 24 ساعة لتسجل 3173.30 دولار، وعلى صعيد الأداء الأسبوعي تراجعت قيمة إيثريوم بنسبة 1.94%، وتراجعت القيمة السوقية إلى 374.356 مليار دولار، كما سجلت حجم تداولات بقيمة 16.406 مليار دولار.

هوت عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 10.62%، في آخر 24 ساعة لتسجل نحو 25.52 دولار، بينما على صعيد الأداء الأسبوعي تراجعت تشاينلينك بنسبة 5.83%، وبلغ حجم القيمة السوقية لها نحو 11.680مليار دولار.

كما تراجع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 8.13 % إلى 0.2206 دولار.

وانخفض سعر عملة ريبل XRP بنسبة 9.40% لتصل إلى 0.9766دولار.

كما انخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 7.66% إلى 166.34 دولار.

وهبط سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 8.16% لتسجل نحو 31.26 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 9.31% لتسجل 2.15 دولار.

وانخفض سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 5.25% لتسجل 388.27 دولار.