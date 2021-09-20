تكنولوجيا: ابل تقدم هواتف الأيفون للعام 2022 دون نتوء الشاشة الخاص بالكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المحلل Ming-Chi Kuo تقرير جديد يوضح من خلاله خطط ابل للجيل القادم من هواتف الأيفون 2022، والتي تأتي دون نتوء الكاميرة في الشاشة.

أعلنت شركة ابل مؤخراً عن سلسلة هواتف iPhone 13 التي جاءت بترقية للمعالج وسعة البطارية وأيضاً في إعدادات الكاميرة، ومن جديد تتجه التسريبات إلى الجيل القادم من هواتف الأيفون الذي ينطلق العام المقبل.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة في تقرير نشر عبر المحلل Ming-Chi Kuo والذي ارتكز على تفاصيل جاءت من أحد مستثمري ابل، حيث أشار إلى أن ابل تغير تصميم نتوء الشاشة الخاص بالكاميرة الأمامية في سلسلة هواتف الأيفون القادمة.

كما أشار التقرير إلى أن ابل تخطط لإطلاق الإصدارات القادمة في النصف الثاني من العام المقبل، أيضاً من المقرر أن يأتي إصداري Pro بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

من جانب أخر أكد Kuo على أن تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة لن تقدم في إصدارات العام المقبل، حيث تخطط ابل لدفع الميزة في إصدارات 2023.

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