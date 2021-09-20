تكنولوجيا: تسريب المواصفات الرئيسية لجهاز Galaxy Tab A8 2021 من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لجهاز لوحي جديد بسعر معقول ضمن مجموعة Galaxy Tab A، وظهرت الصور الأولى للجهاز في الأسبوع الماضي.

سيطلق على الجهاز اسم Galaxy Tab A8 2021، ووفقًا لأحدث المعلومات التي حصل عليها موقع 91mobile، سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon وسيصل في شهر اكتوبر.

وسيكون هناك خيارين للذاكرة العشوائية؛ 3 جيجابايت و 4 جيجابايت، في حين ستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجابايت ويمكن توسيعها بذاكرة microSD.

سيأتي Galaxy Tab A8 2021 بسعر معقول، وهذا يعني ان سامسونج ستحتفظ بشاشة TFT LCD مع الجهاز، وتقول بعض المصادر انها ستأتي بدقة FullHD+ (أي 1200 بكسل).

تزعم الشائعات أيضًا أن الجهاز اللوحي سيصل عند وصول الهاتف الذكي Samsung Galaxy S21 FE، ولكن لم تؤكد سامسونج عند أي شيء بعد.

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