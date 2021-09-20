تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر Realme GT Neo2 وإختيارات الذاكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات اليوم السعر الذي ينطلق به هاتف Realme المرتقب Realme GT Neo2 وإختيارات الذاكرة التي ينطلق بها هذا الإصدار.

تكشف Realme النقاب عن هاتف Realme GT Neo2 في حدث يعقد في 22 من سبتمبر الجاري، ولقد كُشِف عن الكثير من مواصفات هذا الإصدار، ومن جديد توضح أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول الهاتف قبل الإعلان المرتقب.

وتؤكد أحدث التسريبات على أن هاتف Realme GT Neo2 يأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 و8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تقدم الشركة نموذج أخر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 387 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام بسعر 417 دولار، بينما يأتي أعلى نموذج من الهاتف بسعر 464 دولار.

يذكر أن سعر هاتف Realme GT Neo2 قد يتغير عند إطلاقه إلى أسواق أخرى خارج السوق الصيني، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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