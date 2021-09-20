تكنولوجيا: طرح أنظمة iOS 15 و iPadOS 15 و watchOS 8 اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستبدأ شركة أبل اليوم في طرح تحديثات iOS 15 و iPadOS 15 و watchOS 8 على الأجهزة الأقدم. ويقدم نظام iOS 15 العديد من الميزات الجديدة التي ستحسن من تجربة الأجهزة بشكل كبير.

فستعمل ميزة SharePlay على تحسين مكالمات FaceTime من خلال السماح لك بمشاركة الموسيقى والفيديو والمزيد مع أصدقائك، مع دعم الصوت المكاني. ستصل ميزة SharePlay في وقت لاحق من هذا العام.

كما سيسمح iOS 15 أيضًا لمستخدمي Android و Windows بالانضمام إلى مكالمات FaceTime مع مشاركة ما يصل إلى 6 أشخاص.

هناك ميزة أخرى قادمة قريبًا وهي إضافة AirPods إلى شبكة Find My من أبل، مما يساعد على تعقب السماعات عند فقدها.

كما أعادت أبل تصميم الإشعارات أيضًا مع iOS 15 لتكون أسهل في القراءة، فسيتم تجميع العناصر الأقل أهمية معًا وتسليمها في وقت لاحق. وتتيح لك ميزة Focus إنشاء ملفات تعريف مختلفة وتعيين جهات الاتصال والتطبيقات التي تزعجك بالإشعارات أثناء تنشيط هذه الملفات الشخصية. يحتوي كل ملف تعريف أيضًا على شاشة رئيسية منفصلة، بحيث يمكنك وضع تطبيقات العمل في أحدهما، وتطبيقات الترفيه في واحد آخر على سبيل المثال.

كما يكتسب متصفح Safari على iOS 15 و iPadOS 15 دعمًا لملحقات الويب، وسيتم نقل عناصر التحكم وعلامات التبويب وشريط العناوين إلى أسفل الشاشة، ويمكن لشريط العناوين تمكين البحث الصوتي.

هناك أيضًا العديد من التحسينات على Screen Time و ShazamKit و Nearby Interaction (استنادًا إلى UWB) والمزيد.

سيكون نظام iOS 15 متوافق مع هذه الأجهزة:

أما عن iPadOS 15، فهو يتضمن وظيفة مكتبة التطبيقات لتنظيم شاشتك الرئيسية بشكل أسهل. وقد تم تحسين اختصارات لوحة المفاتيح عند استخدام لوحة مفاتيح خارجية، بالإضافة إلى انه تم إعادة تصميم متصفح Safari ويمكنك استدعاء Quick Notes من خلال التمرير للأعلى سريعًا من الزاوية اليمنى السفلية.

سيأتي iPadOS متوافق مع الأجهزة اللوحية التالية:

يتم طرح watchOS 8 اليوم أيضًا، إليك الساعات التي يمكنك تثبيته عليها:

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