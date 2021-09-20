تكنولوجيا: إختبارات تكشف عن كفاءة تصميم هاتف Galaxy Z Fold3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إختبر تصميم هاتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold3 مؤخراً عبر موقع PhoneBuff الذي كشف عن تصميم أقوى للهاتف مقارنة بهاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra.

قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy Z Fold3 بتصميم من ألومنيوم Armor المطور من سامسونج، والذي يأتي بتصميم أقوى بتسبة 10% مقارنة بالألومنيوم من سلسلة 7000، كما يضم الإطار الخارجي للهاتف طبقة Gorilla Glass Victus.

أيضاً قد يؤدي السطح الزجاجي والمعدني لهاتف Z Fold3 إلى الإنزلاق العرضي للهاتف من قبضة المستخدم، وتوضح الإختبارات تأثير تعرض الهاتف للسقوط من خلال بعض الإختبارات التي تم إجراءها على الهاتف.

وتأتي الطبقة الخاصة بالشاشة PET بتصميم أقوى بنسبة 80% مقارنة بهاتف Z Fold2، لذا إستطاع هاتف Galaxy Z Fold3 أن يقدم آداء أفضل من المتوقع في إختبارات الشاشة الداخلية، ولقد ساهمت الحواف المرتفعة المحيطة بالشاشة وأيضاً واقي الشاشة.

كما أوضحت إختبارات السقوط التي أجريت من PhoneBuff أن هاتف Galaxy Z Fold3 يأتي بتصميم أقوى من S21 Ultra، ومن المتوقع أن تدعم الحافظة حماية الهاتف بكفاءة أفضل، ولقد إستمر هاتف Galaxy Z Fold3 بالعمل بعد إجراء الكثير من إختبارات السقوط.

المصدر

اعلان





