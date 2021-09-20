شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توسع خدمتها + Care لمزيد من البلدان.. فرنسا وإيطاليا ضمن القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل أبل على توسيع مدى توفر خيار AppleCare+ الذي يسمح للمستخدمين بتمديد ضمانهم إلى ما بعد فترة التغطية المعتادة، حيث أعلنت الشركة في مستند دعم محدث، قد يتمكن المستخدمون في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا من شراء تغطية إضافية إذا دفعوا مقدمًا مقابل خطة AppleCare+ لأجهزة iPhone أو iPad أو أبل Watch.

ويتم تجديد الخطة الجديدة على أساس شهري، وفقًا لـ AppleInsider، وفي السابق، كانت خيارات التغطية الموسعة تقتصر على أستراليا وكندا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال التقرير إنه يجب على المالكين شراء تغطية جديدة في غضون 30 يومًا من تاريخ إنهاء خطتهم الأصلية، وتلاحظ أبل أنه يتم تجديد الامتدادات تلقائيًا حتى يتم إلغاؤها، مع تصريح الشركة بأنه يمكنها إنهاء التغطية في بعض الحالات بما في ذلك الحالات التي لم تعد فيها أجزاء الخدمة متوفرة.

وسيتم تقديم إشعار خطي مسبق في مثل هذه الحالات، فيما يعد هذا التوسيع هو أحدث تغيير في خدمة ضمان أبل، وفي أبريل، بدأت أبل في السماح لمالكي Mac في الولايات المتحدة بالإبقاء على خطة AppleCare+ نشطة لما بعد ثلاث سنوات، وفي أغسطس قدمت خيارًا يمكن من خلاله للمالكين الجدد شراء خطة كاشتراك سنوي.

وتقدم AppleCare+ تغطية تتجاوز الضمان المحدود القياسي من أبل لمدة عام واحد وما يصل إلى 90 يومًا من الدعم الفني، وتمد الخدمة تغطية إصلاح الأجهزة وتضيف ما يصل إلى حالتين من حالات التلف العرضي كل 12 شهرًا، تخضع كل حالة لرسوم خدمة.