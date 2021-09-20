شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالبات لتسلا بمعالجة "مشكلات السلامة الأساسية" بميزات شبه مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلا ليست على وشك الحصول على أذن من المنظمين الأمريكيين لأنها تطرح المزيد من التكنولوجيا شبه المستقلة.

قالت جينيفر هومندي، رئيسة مجلس سلامة النقل الوطني الجديد، لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة أن تسلا تحتاج إلى معالجة "مشكلات السلامة الأساسية" قبل أن توسع ميزات مثل الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة إلى أجزاء أكثر من الطريق، كما أنها لم تكن مسرورة بترقيات اختبار تسلا في الشوارع العامة.

اعترضت زعيمة NTSB على مخططات تسمية Tesla لمساعدة سائقها، قالت هومندي إن تسمية "القيادة الذاتية الكاملة" هي "مضللة وغير مسؤولة"، مما أدى بالبعض إلى "إساءة استخدامها وإساءة استخدامها"، على الرغم من اسمها، فإن حزمة FSD الحالية تتيح فقط استقلالية محدودة في بعض المواقف، وتتطلب من السائقين أن يكونوا مستعدين لتولي القيادة في أي لحظة، تأمل تسلا في النهاية في الحصول على استقلالية حقيقية لتمكين الروبوتات وغيرها من الاستخدامات غير اليدوية لكنها لم تثبت بعد مثل هذا النظام وفقا لما نقله موقع Engadget.

لطالما جادلت تسلا ورئيسها إيلون ماسك بأن الطيار الآلي (وبالتالي FSD) أكثر أمانًا بشكل عام من التحكم اليدوي الكامل على الرغم من المخاوف من حوادث الاصطدام حيث كانت التكنولوجيا متورطة، استخدمت شركة صناعة السيارات تجريبية FSD كطريقة لتحسين الميزات شبه المستقلة من خلال استخدام العالم الحقيقي ، وليس فقط الظروف المثالية لدائرة مغلقة.

لن تؤدي تصريحات Homendy بالضرورة إلى سياسات تهدف إلى تقييد تكنولوجيا Tesla أو حظرها، ومع ذلك فإنه يحدد نغمة نهج NTSB تجاه تسلا خلال إدارة بايدن، قد لا تستجيب الوكالة لاستراتيجية القيادة الذاتية لـ Tesla ، خاصةً إذا كانت هناك زيادة في الاصطدامات.