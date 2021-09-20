تكنولوجيا: إطلاق هاتف Galaxy M52 5G في 28 سبتمبر في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، أكدت شركة سامسونج عن خططتها لإطلاق هاتف Galaxy M52 5G في 19 سبتمبر في الهند، ولكن تم تأجيل الموعد ليصبح في 28 سبتمبر.

وكان قد تم تسريب صور وتفاصيل وأسعار Galaxy M52 5G؛ فسيحتوي الهاتف على شاشة 6.7 بوصة من نوع Infinity-O بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز وفتحة ثقب لتشمل الكاميرا الامامية ذات دقة 32 ميجابكسل.

نتوقع أيضًا وجود كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الوسع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تصوير ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

من المفترض ان يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 778G المقترن بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت والتي يمكن توسيعها عبر microSD. من المفترض أن يضم M52 5G بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي سيتم شحنها عبر منفذ USB-C.

سيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.

سيبدأ سعر الهاتف من حوالي 450 دولار/ 32829 روبية هندية. وسيتوفر بألوان الأسود والأزرق والأبيض.

المصدر

اعلان





