تكنولوجيا: OnePlus تُعلن عن نظام تشغيل موحد جديد مع Oppo.. وتؤكد إلغاء هاتف OnePlus 9T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مقابلة مع موقع The Verge، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus ان الشركة ليس لديها أي خطط هذا العام لإصدار هاتف من مجموعة T. وكانت قد انتشرت شائعات منذ فترة حول إلغاء هاتف OnePlus 9T، والآن تم تأكيد ذلك رسميًا.

ظهرت مجموعة T لأول مرة مع هاتف OnePlus 3T في عام 2016 ومنذ ذلك الحين قدمت الشركة هاتفًا جديدًا يحمل علامة T كل عام، وكان أحدث جهاز T هو OnePlus 8T الذي تم إطلاقه العام الماضي.

وتحدث الرئيس التنفيذي أيضًا عن اندماج نظام ColorOS من Oppo مع نظام OxygenOS من OnePlus، إذ تعد الشركتين جزءًا من نفس الشركة؛ BBK Electronics. وقد أكدت OnePlus سابقًا اندماج فريق برمجياتها مع فريق برمجيات Oppo.

والجديد اليوم هو أن كلا الشركتين لن تقوم فقط بدمج كود البرنامج الخاص بهما، ولكن أيضًا نظام التشغيل نفسه. ولقد تم الانتهاء من تكامل قاعدة الشفرة مؤخرًا، وسيتم إطلاق النظام الجديد العام المقبل.

وأضاف انه في حين أن النظام الجديد سيكون هو نفسه في كلتا العلامتين التجاريتين، إلا ان كلاهما سيحتفظ بعلامتهما التجارية الفريدة وميزاتهما، وان الرمز هو الذي سيتم مشاركته عبر أجهزة Oppo و OnePlus.

وقد تم إنشاء النظام الجديد من قبل فريق موحد يسعى لجعله سريع وسلس وخفيف مثل OxygenOS، وأيضًا موثوق وذكي وغني بالميزات مثل ColorOS.

سيكون هذا النظام مستند إلى أندرويد، وسيصل إلى الأجهزة المستقبلية والحالية. ومن المتوقع ان يظهر لأول مرة في مجموعة OnePlus 10.

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