تكنولوجيا: سلسلة T من الجيل 12 من معالجات إنتل Alder Lake تصل إلى سرعة 4.9 GHz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة إنتل مؤتمرها القادم في خريف هذا العام للإعلان عن الجيل 12 من معالجات Alder Lake، واليوم تكشف التسريبات عن تفاصيل جديدة حول سلسلة T من الجيل 12 من معالجات Alder Lake.

نشرت التفاصيل الجديدة حول معالجات إنتل القادمة عبر FanlessTech اليوم، حيث أكدت التسريبات على أن الجيل الجديد من سلسلة معالجات T يأتي بسرعة وآداء أقوى.

تأتي سلسلة معالجات K من إنتل غالباً بأقوى آداء في إصدارات إنتل، إلا أن أحدث التقارير تؤكد على أن سلسلة معالجات T القادمة ستتميز بآداء قوي أيضاً مع إستهلاك منخفض للطاقة35W.

وتقدم إنتل معالجات Alder Lake لأجهزة الحاسب المكتبي بتصميم هجين يتضمن أنوية Golden Cove وأيضاً Gracemont.

وتستهدف أنوية Golden Cove المهام والعمل المكثف، بينما تدعم أنوية Gracemont المهام اليومية في وحدة المعالجة.

كما تشير التقارير إلى أن معالج Core i9-12900T سيأتي بنفس التكوينات 8 +8 التي يتميز بها معالج Core i9-12900K، وتصل سرعة معالج T مع boost إلى 4.9Ghz، أي أقل من معالج سلسلة K بمقدار 300MHz، بينما يأتي معالج بسرعة T رئيسية أقل بفارق كبير.

أيضاً يأتي معالج Core i7-12700T بسرعة 4.7 GHz مع boost إلى 4.7 GHz، بينما تصل سرعة Core i7-12700K إلى 5GHz.

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