تكنولوجيا: شركة HMD تؤكد على حدث 6 أكتوبر لإطلاق أجهزة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HMD Global لحدث جديد يوم 6 أكتوبر لإطلاق منتجات جديدة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك جهاز لوحي جديد والذي ظهر بشكل غامض في الصورة التشويقية التي تم نشرها بخصوص الحدث.

سيكون هذا أول جهاز لوحي من نوكيا بعد جهاز N1 الذي تم إطلاقه عام 2014، وتشير الشائعات إلى انه سيُطلق عليه اسم T20 ومن المتوقع أن يأتي بسعر معقول للغاية. وهذا بالطبع يعني اننا لا نتوقع الكثير من حيث قوة الأداء او الشاشة او جودة التصنيع بشكل عام.

وبالتأكيد لن يتم تخصيص هذا الحدث الكبير لمنتج واحد فقط، فمن المرجح ان يتم الكشف عن هاتف Nokia G50 5G متوسط التكلفة، وهناك فرصة جيدة لنرى هاتفي G300 و X100 خلال هذا الحدث أيضًا.

سنعرف كل شيء يوم 6 أكتوبر عندما تقوم الشركة بإجراء الحدث رسميًا.

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