شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سماعة AirPods 3 لا تزال قيد التطوير والإنتاج قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سلسلة من التسريبات حول AirPods 3 مع بداية عام 2021 ، فوجئنا نوعًا ما بأن أبل لم تكشف عنها خلال حدث iPhone 13 هذا الأسبوع، لكن وفقًا لتقرير Digitimes ، سيأتي زوج سماعات أبل في وقت لاحق من هذا العام بعد أن بدأت الشركة بالفعل في الإنتاج.

لكن لسوء الحظ، التقرير موجز للغاية ولا يخوض في التفاصيل ولا يقدم أي تاريخ إصدار محدد، ويقول فقط أن شركة آبل في طريقها لإطلاق AirPods 3 بحلول نهاية هذا العام وأنها ستكون أغلى قليلاً من سابقاتها، AirPods 2 ، والتي تباع مقابل 159 دولارًا في الوقت الحالي.