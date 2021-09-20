علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تقرير: سماعة AirPods 3 لا تزال قيد التطوير والإنتاج قريبا

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القاهرة - سامية سيد - بعد سلسلة من التسريبات حول AirPods 3 مع بداية عام 2021 ، فوجئنا نوعًا ما بأن أبل لم تكشف عنها خلال حدث iPhone 13 هذا الأسبوع، لكن وفقًا لتقرير Digitimes ، سيأتي زوج سماعات أبل في وقت لاحق من هذا العام بعد أن بدأت الشركة بالفعل في الإنتاج.

 

لكن لسوء الحظ، التقرير موجز للغاية ولا يخوض في التفاصيل ولا يقدم أي تاريخ إصدار محدد، ويقول فقط أن شركة آبل في طريقها لإطلاق AirPods 3 بحلول نهاية هذا العام وأنها ستكون أغلى قليلاً من سابقاتها، AirPods 2 ، والتي تباع مقابل 159 دولارًا في الوقت الحالي.

وبحسب التقرير فإن الجهاز الذي من المتوقع إطلاقه في عام 2021 سيكون البديل الأساسي لسماعات AirPods ، وستبدو AirPods 3 أشبه بـ AirPods Pro الحالية مع علبة جديدة تمامًا وسيقان أقصر. 

ومن المتوقع أيضًا أن تحصل AirPods Pro على تحديث من حيث الميزات،حيث سيكون لدى AirPods Pro 2 مستشعرات حركة محدثة ومميزات تتبع اللياقة البدنية أيضًا، ولا يُعرف سوى القليل جدًا عن الميزات الأخرى لكل من طرازات أبل AirPods، ومن غير المعروف ما إذا كان بإمكان أبل اختيار ألوان جديدة أو الالتزام بسياسة اللون الأبيض فقط للطرازات الجديدة من AirPods. 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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