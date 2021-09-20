شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سماعة AirPods 3 لا تزال قيد التطوير والإنتاج قريبا والان مع تفاصيل الخبر
لكن لسوء الحظ، التقرير موجز للغاية ولا يخوض في التفاصيل ولا يقدم أي تاريخ إصدار محدد، ويقول فقط أن شركة آبل في طريقها لإطلاق AirPods 3 بحلول نهاية هذا العام وأنها ستكون أغلى قليلاً من سابقاتها، AirPods 2 ، والتي تباع مقابل 159 دولارًا في الوقت الحالي.
وبحسب التقرير فإن الجهاز الذي من المتوقع إطلاقه في عام 2021 سيكون البديل الأساسي لسماعات AirPods ، وستبدو AirPods 3 أشبه بـ AirPods Pro الحالية مع علبة جديدة تمامًا وسيقان أقصر.
ومن المتوقع أيضًا أن تحصل AirPods Pro على تحديث من حيث الميزات،حيث سيكون لدى AirPods Pro 2 مستشعرات حركة محدثة ومميزات تتبع اللياقة البدنية أيضًا، ولا يُعرف سوى القليل جدًا عن الميزات الأخرى لكل من طرازات أبل AirPods، ومن غير المعروف ما إذا كان بإمكان أبل اختيار ألوان جديدة أو الالتزام بسياسة اللون الأبيض فقط للطرازات الجديدة من AirPods.