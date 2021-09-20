شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: طرح هاتفى iPhone 13 Pro وPro Max سيتأخر حتى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة iPhone 13 التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تم فتح الحجز المسبق أمس في الموجة الأولى من الأسواق، وكان من المتوقع أن يتم شحن الهواتف الذكية في هذه المناطق بدءًا من 24 سبتمبر للطلبات المسبقة، ولكن تم تأجيل مواعيد تسليم بعض طرز Pro وPro Max إلى الشهر المقبل - بين 6 أكتوبر و11 أكتوبر.

وباستثناء نسخة اللون الذهبي بسعة تخزين 256 جيجابايت، ستبدأ جميع نسخ iPhone 13 Pro Max في الشحن بين 6 أكتوبر و11 أكتوبر، ولكن هذا ليس هو الحال مع iPhone 13 Pro منذ طرازي 128 جيجابايت و256 جيجابايت باللون الفضي والجرافيت والذهبي وسيتم شحن ألوان Sierra Blue بدءًا من 24 سبتمبر بالإضافة إلى نسخة 512 جيجا بايت بدرجات اللون الذهبي والأزرق من سييرا.

ولا يعني التأخير في تسليم بعض طرازات iPhone 13 Pro وPro Max بالضرورة أنها تعمل بشكل أفضل من سابقاتها، وقد يعني ذلك فقط أن أبل لم يكن لديها مخزون كافٍ لتلبية الطلب الأولي.