تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط ابل لإطلاق سماعة AirPods 3 وأجهزة MacBook Pro هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر من بلومبرج اليوم على خطط شركة ابل لإطلاق سماعة AirPods 3 اللاسلكية مع جيل جديد من أجهزة MacBook Pro لاحقاً هذا العام.

أشار “Mark Gurman”من بلومبرج إلى أن ابل تستعد لعقد حدث جديد خلال الفترة القادمة لكشف النقاب عن سماعتها اللاسلكية AirPods 3 التي شغلت عدد من التسريبات مؤخراً.

كما أكد على أن حدث ابل القادم سيتضمن إعلان الشركة عن أجهزة MacBook Pro الجديدة، أيضاً أشار إلى أن الإصدار الجديد من أجهزة iPad Pro يكشف عنه العام المقبل مع الجيل الجديد من سماعات AirPods Pro.

من جانب أخر أشار تقرير نشر من DigiTimes خلال الأيام الماضية إلى أن ابل قد بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم لسماعة AirPods 3 اللاسلكية، مع توقعات أن يدعم هذا الإصدار ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وأيضاً صوتيات “spatial”.

كما يتميز الإصدار الجديد من السماعات بتصميم أقصر من الجيل السابق، ومن المتوقع أيضاً أن يأتي هذا الإصدار بمستوى تسعير أعلى مع المميزات الجديدة.

ويوضح التقرير أيضاً بعض التفاصيل عن إصدارات MacBook Pro المرتقبة، حيث تقدم ابل الإصدارات الجديدة لاحقاً هذا العام بأحجام 14 و16 إنش للشاشة، كما تعد الإصدارات الأولى المميزة بشاشات mini-LED، ومن المتوقع أيضاً أن تضم هذه الأجهزة الترقية الجديدة في معالج ابل M1X.

أيضاً تأتي سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية العام المقبل بتصميم أقصر لساق السماعة، كما تأتي بمستشعرات للتمارين الرياضية.

وتأتي أجهزة iPad Pro القادمة بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية لدعم الشحن اللاسلكي، أيضاً من المتوقع أن يتم ترقية أجهزة MacBook Air العام المقبل برقاقة معالج ابل الجديدة، كما تنطلق ساعة ابل في 2022 بثلاثة من النماذج، مع توقعات أن يأتي أحد النماذج بتصميم يدعم مقاومة أعلى.

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