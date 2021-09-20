تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن عصا البث Realme 4K بميزة تشغيل Google TV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان عن أول عصا جهاز التلفاز Realme 4K التي تدعم تشغيل وبث Google TV.

تنطلق قريباً عصا البث Realme 4K، بميزة تشغيل Google TV، كما تأتي بميزة إضافية في Chromecast أيضاً.

أيضاً من المقرر أن تأتي عصا البث Realme 4K بسعة تخزين تصل إلى 16 جيجا بايت، وهي سعة أكبر من الإصدارات المنافسة الحالية من Mi TV من شاومي و Chromecast من جوجل، حيث يأتي كلا الإصدارين بسعة تخزين 8 جيجا بايت.

وتعالج السعة التخزينية الإضافية مشكلة تواجه المستخدمين في الإصدارات الحالية، حيث تؤدي السعة المنخفضة إلى حذف التطبيقات لتثبيت تطبيقات جديدة أو ألعاب وأيضاً تحديث التطبيقات.

يذكر أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل مستوى التسعير الذي تنطلق به عصا البث Realme 4K Google TV، إلا أن التوقعات تشير إلى أن عصا البث تنطلق بسعر أعلى من 40 دولار.

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