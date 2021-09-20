شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صورة سلفى بأول رحلة مدارية لمدنيين إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تسافر إلى الفضاء مع ثلاثة رفاق ، فلا توجد طريقة يمكنك من خلالها التخلي عن فرصة التقاط صورة ذاتية، لكن من الواضح أن طاقم Inspiration4 الذي قام بأول رحلة مدارية مدنية بالكامل الأسبوع الماضي قد استمتع كثيرًا خلال مهمتهم التي استغرقت ثلاثة أيام، حيث أجروا تجارب علمية ، وأخذوا مناظر استثنائية، كذلك التقطوا صورة سيلفي عرضية كتذكار من رحلة تاريخية حسبما نقل موقع Digitartlends.

وتم التقاط الصورة مع تقديم الأرض لخلفية مثيرة، من خلال قبة المركبة الفضائية الزجاجية بالكامل، إنه أول Crew Dragon يدمج مثل هذه الميزة، وسيكون نقطة البيع الرئيسية للرحلات الخاصة المستقبلية إذا قررت SpaceX إطلاق خدمة سياحة فضائية متطورة.

كانت مهمة Inspiration4 مدنية بالكامل من بنات أفكار رائد الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة Shift4 Payments جاريد إيزاكمان، بعد مشاهدة SpaceX وهي تطلق أول رحلة بطاقم يقودها اثنان من رواد ناسا المدربين تدريباً احترافياً في صيف عام 2020 ، اتصل إيزاكمان بالرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك، بشأن إمكانية القيام بأول رحلة مدنية بالكامل، وأخبر ماسك أنه سيستخدم المهمة لإطلاق حملة لجمع التبرعات لمستشفى سانت جود لبحوث الأطفال، وهو منشأة للعلاج والأبحاث في ممفيس بولاية تينيسي.

قال إيزاكمان: "إذا كنت ستحقق كل هذه الأشياء العظيمة في الفضاء، كل هذا التقدم، فحينئذٍ عليك التزام للقيام ببعض الخير الكبير هنا على الأرض.

وافق الزوجان على صفقة مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وذهب إسحقان في اختيار ثلاثة مواطنين أمريكيين آخرين للانضمام إليه في الرحلة المدارية، ثم بدأ رواد الفضاء الأربعة الهواة ستة أشهر من التدريب المكثف، وبلغت ذروتها بإطلاق صاروخ من كيب كانافيرال في فلوريدا يوم الأربعاء 15 سبتمبر.

بعد ثلاثة أيام في مدار على بعد 357 ميلاً (575 كيلومترًا) من الأرض، عاد الطاقم إلى الأرض.