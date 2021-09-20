تحديث جديد من تسلا لنظام القيادة الذاتية الكامل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن استعداد شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، لتطوير برنامج مساعدة السائق، لتجعلها أقرب إلى ذاتية القيادة بالكامل، في حين طالب مسؤولون فيدراليون عملاء الشركة الحذر عند القيادة.

وقال الرئيس التنفيذي، للشركة، الملياردير، إيلون ماسك، الأسبوع الماضي، إن السائقين سيكونون قادرين قريبا على طلب نسخة محسنة مما تسميه تسلا “قدرة القيادة الذاتية الكاملة”.

بدأت الشركة في نشر برامج متقدمة لمساعدة السائقين، يطلق عليها اسم الطيار الآلي، للمركبات في عام 2015 للمساعدة في مهام مثل التوجيه والتكيف مع تدفق حركة المرور على الطريق السريع. وعززت هذا النظام على مر السنوات، بهدف تمكين مركباتها في النهاية من العمل بشكل مستقل.

وتعد أداة القيادة الجديدة في المدينة من تسلا جزءا من حزمة القيادة الذاتية الكاملة، وتبيعها مقابل عشرة آلاف دولار، أو اشتراك شهري يصل سعره إلى 199 دولارا، حيث تتوفر في في هذه الحزمة أدوات تساعد المركبات على تغيير المسارات على الطريق السريع والإبطاء عند إشارات التوقف.

وقدرت شركة الأبحاث “نيو ستريت”، في يوليو أن ما يقرب من 360 ألف شخص قد اشتروا نظام القيادة الذاتية الكامل، وهو ما يعني حوالي خمس أسطول سيارات تسلا في ذلك الوقت.

ومن المتوقع أن تضيف الترقية الجديدة، ميزة تهدف إلى مساعدة المركبات على التنقل في المدن، وتوسيع مجموعة أدوات مساعدة السائق التي تم تصميمها بشكل أساسي للطرق السريعة.

على الرغم من اسمها، فإن هذا التحديث لا يجعل السيارات ذاتية القيادة بالكامل، حيث تطلب الشركة من السائقين البقاء في حالة تأهب، ووضع أيديهم على عجلة القيادة.

لم يكن التطوير الجديد، من تسلا متاحا حتى الآن إلا لدائرة صغيرة نسبيا من الموظفين والعملاء لأغراض الاختبار.

بدأت الشركة في إصدار نسخة تجريبية في أواخر العام الماضي، ووفقا لمراسلات مع إدارة السيارات في كاليفورنيا، فقد قامت تسلا بتوسيع نطاق الوصول للترقية الجديدة، حيث قال ماسك إن البرنامج شمل حوالي ألفي مالك لهذه السيارات اعتبارا من مارس.

وأضاف ماسك، في تغريدة لأسبوع الماضي، أن تسلا تخطط لمراقبة أنماط القيادة للعملاء الذين يطلبون النظام المعزز، ومنح الوصول بعد سبعة أيام من السلوك الجيد، مضيفا أن “أولئك الذين لا يتوخون الحذر سيتم إبطال وصولهم”. ولم تتضح على الفور الولايات التي ستتوفر فيها ميزة القيادة في المدينة.

وأثار بعض المدافعين عن السلامة ومسؤولي النقل مخاوف من أن السائقين قد يبالغون في تقدير قدرات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة مثل تسلا.

وقالت الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني لسلامة النقل، جينيفر هومندي، إن تسلا لا ينبغي أن تطرح أداة القيادة في المدينة قبل معالجة ما تعتبره الوكالة “أوجه قصور في السلامة” في تكنولوجيا الشركة.

وقالت في مقابلة: “يجب معالجة قضايا السلامة الأساسية قبل أن يتم توسيعها لتشمل شوارع أخرى بالمدينة ومناطق أخرى”، معربة عن قلقها بشأن كيفية اختبار برنامج تسلا على الطرق العامة.

ووصفت هومندي، استخدام تسلا لمصطلح “القيادة الذاتية الكاملة” بأنه “مضلل وغير مسؤول”، مضيفة أن “مستخدمي هذه السيارات يسيرون وفقا لما تم تسويقه إليهم، أكثر من اهتمامهم بالتحذيرات في كتيبات السيارات أو على موقع الشركة على الويب. ومن الواضح أن الدعاية ضللت العديد من الأشخاص لإساءة استخدام هذه التكنولوجيا”.

وأعرب مدير مكتب التكنولوجيا التحويلية في وزارة النقل بولاية بنسلفانيا، مارك كوبكو، في مقابلة عن مخاوف مماثلة بشأن تعليم السائقين ودعا إلى توجيهات فيدرالية إضافية.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن شركة تسلا لم تستجب لطلبات التعليق حول مخاوف توسيع نطاق “نظام القيادة الذاتية الكامل”.

وكان ماسك قد دافع عن ميزات مساعدة السائق المتقدمة في سيارات تسلا في يوليو الماضي، وقال إنها تمنع الحوادث وتجعل القيادة أكثر أمانا.