تكنولوجيا: جوجل تدعم هاتف Pixel 6 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط عملاق البحث جوجل لدعم إصدارها القادم Pixel 6 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

رصدت تسريبات جديدة في قاعدة بيانات NCC في تايوان لهاتف Pixel 6 Pro الذي ظهر في القوائم بنموذج رقم GLU0G.

ولقد أوضحت التسريبات أن هذا الإصدار يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن قدرة البطارية لهذا الإصدار هي 5000 mAh، إلا أن التسريبات لم تؤكد على قدرة الشحن للإصدار الرئيسي Pixel 6.

من جانب أخر أكدت جوجل في تصريحات سابقة على أن سلسلة Pixel 6 لن تأتي بوحدة شحن في محتوى الصندوق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن السلسلة في حدث يعقد في 16 من أكنوبر.

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