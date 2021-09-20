تكنولوجيا: أحدث الصور الحية لهواتف هواوي المرتقبة nova 9 و nova 9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 23 من سبتمبر للإعلان عن سلسلة nova 9، واليوم تكشف أحدث الصور الحية المسربة عن تفاصيل أكثر حول هذه الإصدارات.

كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن تصميم هواتف nova 9 الذي يحاكي سلسلة هواتف Honor 50، كما تأتي إصدارات هواوي أيضاً برقاقات كوالكوم.

ولقد أكدت الصور الحية اليوم على أن الرقاقة التي تدعم إصدارات هواوي هي Snapdragon 778G، لذا ستدعم هذه الإصدارات شبكات LTE فقط.

أيضاً رصد هاتف nova 9 Pro في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقمRTE-AL00، ورقاقة معالج كوالكوم، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويظهر بنظام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن ينطلق بواجهة Harmony OS 2.0.

وتقدم هواوي غالباً الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف nova في أسواق أخرى خارج السوق الصيني، إلا أن هواوي لم تتوسع بسلسلة nova 8 الحالية في الكثير من الأسواق.

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