ايكيا تضيف شحنًا لاسلكيًا مدمجًا إلى أي طاولة تقريبًا

دبي - يزن راشد - تمتلك شركة ايكيا العملاقة للأثاث أجهزة شحن لاسلكية Qi منذ عدة سنوات، ويشمل النطاق كلاً من لوحات الشحن الموضوعة على سطح الطاولة وأجهزة الشحن المدمجة في مصابيح العمل.

وتقوم الشركة الآن بتوسيع نطاقها بشاحن جديد يسمى Sjömärke. الذي يستخدم نفس معيار Qi للشحن التعريفي. ولكن يعمل بطريقة مختلفة تمامًا.

وتعد Sjömärke بمثابة لوحة شحن لاسلكية بقيمة 39.99 دولار تم تصميمها للعمل مع الأثاث الذي تمتلكه.

وهذا الجهاز ليس مثل معظم وسادات شحن Qi، حيث يمكنك وضع هاتفك أو سماعات الأذن مباشرة على السجادة.

وبدلاً من ذلك، يعمل شاحن الألمنيوم والبلاستيك بقياس 7×3 إنشات من خلال البلاستيك أو الخشب ماعدا المعدن.

لذلك يمكنك استخدام الشريط اللاصق ذو الوجهين أو البراغي لوضعه على الجانب السفلي من الطاولة أو الرف.

وطالما أنك تقوم بتركيب الجهاز على شيء خشبي أو بلاستيكي، فيجب أن يرسل شحنة كهربائية بأمان إلى أجهزتك على الجانب الآخر.

ويحتاج Sjömärke إلى مسافة لا تقل عن 8 ميليمتر من الهاتف، وتوصي الشركة باستخدامه مع سطح بسماكة تتراوح بين ثلاثة أثمان وسبعة أثمان الإنش.

ووفقًا للشركة، فإن الجهاز مثالي للتركيب على مكتب أو طاولة جانبية أو طاولة بجانب السرير عندما تريد أن تمتزج أجهزة الشحن والكابلات مع الديكور للحفاظ على نظافة الغرفة وترتيبها.

وبخلاف الشريط اللاصق، يأتي مزودًا بكابل طاقة بطول ستة أقدام وملصقات لتحديد موقع مكان الشحن الجديد.

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ايكيا تضع نقطة شحن Qi تحت سطح الأثاث

يشير مؤشر LED إلى حالة الشحن، ولديه مراقبة درجة الحرارة والطاقة من أجل السلامة. وهو متوافق مع أحدث ملف تعريف طاقة أساسي Qi 1.2.4. لذلك يمكنك أن تتوقع أداءه في نطاق الشحن القياسي 5 واط – لا توجد تحسينات خاصة بشركة سامسونج أو جوجل أو آبل هنا.

ويجعل الشاحن من السهل شحن هاتفك دون الحاجة إلى البحث عن مآخذ وتتبع الكابلات. وكل ما تحتاج إليه هو وضع الهاتف على سطح الطاولة أو الرف فوق الشاحن فقط.

وأكد متحدث باسم ايكيا أن Sjömärke يكون متاحًا في المتاجر وعبر الإنترنت في الولايات المتحدة ودول أخرى في شهر أكتوبر.

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