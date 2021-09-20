استخدام تيسلا لمصطلح FSD مضلل وغير مسؤول

دبي - يزن راشد - قالت جينيفر هومندي، رئيسة مجلس سلامة النقل الوطني، لصحيفة وول ستريت جورنال إن شركة تيسلا يجب أن تعالج قضايا السلامة الأساسية قبل أن توسع شركة صناعة السيارات ما يسمى بوضع القيادة الذاتية الكاملة FSD.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، في وقت سابق من هذا الشهر إن الشركة تهدف إلى إصدار أوسع من FSD بحلول نهاية شهر سبتمبر. مما يجعل زر الإصدار التجريبي العام متاحًا لمزيد من العملاء.

وكما ذكرت وول ستريت جورنال، فمن المتوقع إجراء ترقية للبرنامج – الذي تم تصميمه بشكل أساسي للقيادة على الطرق السريعة – من أجل جعل المركبات جاهزة للقيادة في شوارع المدينة.

ووصفت هومندي استخدام الشركة لمصطلح القيادة الذاتية الكاملة بأنه مضلل وغير مسؤول. مضيفة أن الشركة قد ضللت بوضوح العديد من الأشخاص لإساءة استخدام التكنولوجيا. ويمكن لمجلس سلامة النقل الوطني إجراء التحقيقات وتقديم التوصيات. ولكن ليس لديه سلطة تطبيقها.

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تيسلا يجب أن تعالج قضايا السلامة الأساسية قبل توسيع FSD

وفقًا للوثائق التي حصلت عليها مجموعة الشفافية القانونية PlainSite في شهر مايو، أخبر مدير برنامج المرشد الآلي Autopilot في الشركة قسم كاليفورنيا للسيارات أن ماسك بالغ في قدرات نظام الشركة المتقدم لمساعدة السائق، وهو مقدمة لنظام FSD.

وفي شهر فبراير 2020. وجد مجلس سلامة النقل الوطني أن نظام المرشد الآلي من تيسلا كان أحد الأسباب المحتملة لحادث 2018 المميت. مشيرًا إلى أن السائق، الذي كان يلعب لعبة محمولة أثناء استخدام المرشد الآلي، كان واثقًا جدًا من قدرات المرشد الآلي.

وقال مجلس سلامة النقل الوطني إن الشركة تجاهلت توصيات السلامة لعام 2017 حول المرشد الآلي Autopilot.

وأخبرت الوكالة تيسلا وخمس شركات صناعة سيارات أخرى أنه يجب عليهم إضافة ضمانات لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة بحيث يكون من الصعب إساءة استخدامها.

وأوصى أيضًا صانعي السيارات بالحد من مكان وزمان استخدام أنظمة مساعدة السائق هذه. وكانت تيسلا هي شركة تصنيع السيارات الوحيدة التي لم تستجب رسميًا لتوصيات مجلس سلامة النقل الوطني. وذلك بالرغم من أنها زادت من وتيرة التنبيهات إذا رفع السائق يديه عن عجلة القيادة عند استخدام المرشد الآلي.

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