تويتر تختبر محرر مرئي جديد يتضمن أدوات Fleets

دبي - يزن راشد - تختبر منصة تويتر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بشكل أساسي من الاستفادة من جميع ميزات Fleets في في عملية تحرير بصري جديدة لتغريداتك العادية.

وعند الإعلان عن تقاعد Fleets التي تشبه القصص الشهر الماضي، أشارت المنصة إلى أنها تأخذ الدروس التي تعلمها من Fleets وتطبقها في مجالات تطوير جديدة.

وبفضل #Twitter keeps working on the new media editor that includes all the #Fleets composer features 👀



Here's the introductory screen 👇🏻 pic.twitter.com/4q73VeDxln — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 17, 2021 التطبيق أليساندرو بالوزي حصلنا على لمحة أولية عما يمكن أن تكون عليه هذه العناصر الجديدة.

وتتيح لك العملية الجديدة إضافة ملصقات ونصوص والمزيد إلى مقاطع الفيديو والصور التي تم تحميلها، ومن ثم إرفاقها بتغريداتك، مما قد يمنحها مزيدًا من التواجد والذوق الإبداعي في الخلاصة.

ويلاحظ بالوزي أيضًا أن المحرر الجديد يمكنك أيضًا من تحميل نص مرئي مباشر، مع خلفية ملونة. لذلك يكون لديك بشكل أساسي المزيد من الوظائف لتحميل تغريداتك، مع دمج جميع أدوات Fleets في هذا المحرر الجديد.

لم تشهد Fleets إقبالاً هائلاً. ولكن جاك دورسي، الرئيس التنفيذي للشركة، لاحظ أنها قد أثارت المزيد من النشاط من مجموعة أوسع من المستخدمين.

اقرأ أيضًا: تويتر توسع الوصول إلى الحسابات المهنية

تويتر لا تريد إنهاء Fleets بشكل نهائية

في ظل وجود المنصات المرئية بوضع ملء الشاشة مثل تيك توك التي غيرت عادات المستخدم، قد يزيد المحرر المرئي الجديد حالات الاستخدام من خلال توفير المزيد من الخيارات مثل هذا في التغريدات.

وقد تم تطوير الأدوات، ولدى المنصة إطار عمل Fleets. وبالنظر إلى ذلك، فإن دمج هذه العناصر يعني الوقت الذي أنقته المنصة لتطوير Fleets لن يكون مهدورًا.

وحتى إذا لم يستخدمها أي شخص، فإنها تمثل إضافات. لذلك يبدو من بعض النواحي أنها إضافة منطقية إلى حد ما.

ويمكن أن تتطلع المنصة أيضًا إلى إضافة المزيد إلى المحرر المرئي، مع حصولها على تطبيق قوالب القصص Chroma Stories في العام الماضي.

ولا يبدو أن المنصة تريد دمج وظائف Chroma Stories الكاملة في Fleets. لذلك يمكنها من خلال توفير أداة مرئية أخرى الاستمرار في إنشاء خيارات جديدة لتحسين التغريدات وتسهيل المزيد من المشاركة.

ولا توجد معلومات رسمية حول المشروع حتى الآن. ولكنه يبدو منطقيًا بصفته تجربة مع أدوات Fleets الحالية.

اقرأ أيضًا: كيف يمكن لمجتمعات تويتر تغيير قواعد اللعبة عبر المنصة