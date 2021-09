Surface Pro 8 يتضمن شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز

دبي - يزن راشد - تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق نموذج Surface Pro 8 الجديد الأسبوع المقبل، ويبدو أن تسريبًا كشف ما يمكن توقعه.

ويدعي الحساب أن الجهاز يأتي بشاشة جديدة بقياس 13 إنش مع معدل تحديث 120 هرتز وحواف ضيقة على كلا الجانبين ومنفذين Thunderbolt.

وذكرت التقارير الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن الجهاز يأتي دون منافذ USB-A، التي يحل محلها منافذ USB-C و Thunderbolt.

وهذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها مايكروسوفت Thunderbolt عبر أي جهاز من فئة سيرفس، بعد مخاوف بشأن الأمان، مما يفتح طريقًا جديدًا للألعاب عبر وحدات معالجة الرسومات الخارجية، من بين العديد من حالات الاستخدام الأخرى.

كما ذكرت المعلومات أن مايكروسوفت تختبر شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز لمجموعة سيرفس بو. وتتوافق الصورة والمواصفات المسربة مع المعلومات الصادرة سابقًا.

ويكشف التسرب أيضًا أن مايكروسوفت تنتقل إلى أقراص SSD القابلة للإزالة عبر الجهاز. التي تتطابق مع Surface Laptop 4 و Surface Pro X، وتجعل من السهل على الشركات تبديل الأقراص.

مايكروسوفت تعقد حدث Surface يوم الأربعاء

ويعتبر سيرفس برو جهاز سيرفس الرئيسي الرائد، وهو موجود منذ إطلاق ويندوز 8 في عام 2012.

ومن غير المتوقع حصول الجهاز الجديد على أي تغييرات ضخمة في التصميم، وذلك لأن الشركة قد أوضحت للشركات أنها تحافظ على اتصال المنفذ والتصميم العام للأجهزة للحفاظ على توافقها مع المنصات والملحقات.

وتوفر الشركة الجهاز الجديد مع أحدث شرائح الجيل الحادي عشر من إنتل. ويعمل بواسطة نظام التشغيل ويندوز 11.

وتعقد مايكروسوفت حدث أجهزة سيرفس في 22 سبتمبر. حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن Surface Pro 8 و Surface Go 3 و Surface Book 4 المصمم حديثًا و Surface Pro X المحدث وخليفة Surface Duo العامل بنظام التشغيل أندرويد.

