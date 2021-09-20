بايت دانس تضيف حدًا زمنيًا عبر تطبيقها في الصين

دبي - يزن راشد - قالت شركة بايت دانس في تدوينة جديدة إن النسخة الصينية من تطبيق الفيديو القصير الشهير تيك توك، المعروف باسم Douyin، تحد من المستخدمين في الصين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا إلى 40 دقيقة في اليوم.

ويحافظ وضع الشباب في التطبيق على توافقه مع القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الصينية على وصول الأطفال الصغار إلى ألعاب الفيديو.

وقالت الشركة: من أجل زيادة حماية الشباب بشكل أكبر، قبل الأول من شهر يونيو. أعلنا أننا ننفذ تدابير حماية الشباب الأكثر صرامة في تاريخ المنصة. يتم توجيه المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا إلى وضع الشباب مباشرة ولا يمكنهم الخروج بأنفسهم.

وأوضحت أن المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا يتمكنون من الوصول إلى Douyin بين الساعة 6 صباحًا و 10 مساءً. ولكن لن يتمكنوا من استخدام التطبيق خارج تلك النافذة.

وتنطبق القواعد على المستخدمين المعتمدين بالاسم الحقيقي الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا. وقد شجعت الشركة الآباء على مساعدة أطفالهم في إكمال عملية مصادقة الاسم الحقيقي، أو تنشيط وضع الشباب عندما يطلب منهم التطبيق.

وركزت الحكومة الصينية على تقليل الوقت الذي يقضيه المراهقون الصينيون على الإنترنت، التي تعتبرها ضارة.

وفي الشهر الماضي، كشفت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر عن قواعد جديدة تقيد ممارسة المواطنين الصينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا للألعاب عبر الإنترنت على أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات بين الساعة 8 مساءً و 9 مساءً.

ووجهت السلطات شركات ومنصات الألعاب مثل Douyin لاستخدام الاسم الحقيقي لجميع مستخدميها. وتتطلب العملية من المستخدمين تقديم رقم هاتف ومعرف آخر للوصول إلى الألعاب عبر الإنترنت.

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بايت دانس تسعى لحماية المراهقين

قالت بايت دانس إن المحتوى المتاح للمستخدمين في وضع الشباب يتضمن الآن مواد تعليمية مثل تجارب علمية شهيرة مثيرة للاهتمام ومعارض في المتاحف وصالات العرض ومناظر طبيعية جميلة في جميع أنحاء البلاد وتفسيرات للمعرفة التاريخية وما إلى ذلك.

وأضافت: نتمنى أن تثير هذه المحتويات اهتمام الأطفال في مجال معين. وأن تتعلم وتكتسب شيئًا ما عند مشاهدة الفيديو.

شدد المنظمون الصينيون قبضتهم على الإنترنت هذا العام، وقاموا بمراقبة الإنترنت لانتهاك القيم الاشتراكية الأساسية.

ودعت السلطات بشكل خاص إلى توفير حماية أفضل للقصر من مخاطر الإنترنت، بما في ذلك العبادة العمياء والفوضوية لمشاهير الإنترنت.

ولدى تطبيق المراسلة الاجتماعية الشهير WeChat، المملوك لشركة تينسنت، وضع الشباب. الذي يحد عند تشغيله من وصول المستخدمين الشباب إلى بعض الألعاب والوظائف. مثل المدفوعات أو القدرة على العثور على أصدقاء قريبين.

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