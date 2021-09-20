شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تحدد 40 دقيقة فى اليوم للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بايت دانس الشركة الأم لتيك توك، في منشور بالمدونة، إن النسخة الصينية من تطبيق الفيديو القصير الشهير TikTok، المعروف باسم Douyin، ستحد من استخدام الأطفال في الصين الذين تقل أعمارهم عن 14عامًا إلى 40 دقيقة في اليوم حسبما نقل موقع The verege.

يحافظ وضع الشباب في التطبيق على توافقه مع القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الصينية على وصول الأطفال الصغار إلى ألعاب الفيديو. قالت الشركة إن المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا سيتمكنون من الوصول إلى Douyin بين الساعة 6 صباحًا و 10 مساءً، لكن لن يتمكنوا من استخدام التطبيق خارج تلك النافذة. ستنطبق القواعد على "المستخدمين المعتمدين بالاسم الحقيقي" الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وشجعت الشركة الآباء على مساعدة أطفالهم في إكمال عملية مصادقة الاسم الحقيقي، أو تنشيط وضع الشباب عندما يطلب منهم التطبيق.

ركزت الحكومة الصينية على تقليل الوقت الذي يقضيه المراهقون الصينيون على الإنترنت، والتي تعتبرها ضارة، في الشهر الماضي، كشفت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر عن قواعد جديدة، تقيد المواطنين الصينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بممارسة الألعاب عبر الإنترنت فقط في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات، بين الساعة 8 مساءً و9 مساءً.

ووجهت السلطات شركات ومنصات الألعاب مثل Douyin لاستخدام تعريف الاسم الحقيقي لجميع مستخدميها؛ تتطلب العملية من المستخدمين تقديم رقم هاتف ومعرف آخر للوصول إلى الألعاب عبر الإنترنت.