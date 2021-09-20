كاميرات جديدة في سلسلة هواتف “رينو” الجديدة من “أوبو”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 8 ثواني

تنوي شركة “أوبو” الصينية الرائدة إضافة كاميرات جديدة فريدة من نوعها في سلسلة هواتف “رينو” الجديدة.

وأوضحت تقارير صحفية عالمية في منشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن “أوبو” استفادت من براءة اختراع سجلتها باسمها لكاميرات متعددة الاتجاهات.

ومن المتوقع أن تضيف أوبو كاميراتها الجديدة متعددة الاتجاهات في سلسلة هواتف “رينو” الجديدة المرتقب إصدارها، والتي يمكنها التقاط الصور من كافة جوانب الجهاز أيضاً.

وتسمح تقنية الكاميرات الجديدة من أوبو بالالتفاف وتحويل تركيزها إلى جوانب الهاتف باستخدام مرآة فائقة الدقة والنقاء.

وكانت “أوبو” قد سجلت مؤخراً أكثر من براءة اختراع جديدة، كان أبرزها تقنية وصفت بأنها مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء، والتي من خلالها يمكن التعرف على الشخص من نبض وريده، كشكل من أشكال الأمان البيومتري الجديدة.