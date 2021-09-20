تكنولوجيا: تفاصيل أكثر دقة حول سعة البطارية في سلسلة iPhone 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة ابل سلسلة iPhone 13 مؤخراً بترقية ملحوظة في سعة البطارية، ولقد كشفت أحدث التقارير عن تفاصيل دقيقة حول سعة البطارية في الإصدارات الجديدة.

كُشِف عن تفاصيل البطارية في الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون عبر موقع 9to5Mac الذي رصد وثائق من ابل توضح الترقية الكبيرة في سعة البطارية عن إصدارات العام الماضي بمتوسط 13% أكبر، بينما يمكن مقارنة سعة البطارية في 13 Pro Max بقدرة البطارية لجهاز الألعاب Nintendo Switch.

وتظهر سعة البطارية في الوثائق بوحدة الواط لكل ساعة كبديل لوحدة ملي أمبير الشائعة للهواتف الذكية، إلا أن وحدة الواط تعد أدق في تحديد سعة وقدرة البطارية في الأجهزة.

مقارنة سعة البطارية في IPHONE 13 مع إصدارات العام الماضي من سلسلة IPHONE 12

الهاتف السعة الإصدار السابق حجم الترقية النسبة المئوية للترقية iPhone 13 Mini 9.34Wh 8.57Wh 0.77Wh 9.0 % iPhone 13 12.41Wh 10.78Wh 1.63Wh 15.1 % iPhone 13 Pro 11.97Wh 10.78Wh 1.19Wh 11.0 % iPhone 13 Pro Max 16.75Wh 14.13Wh 2.62Wh 18.5 %

وتؤكد ابل على أن السبب في نشر تفاصيل دقيقة حول سعة البطارية يعود إلى رغبة الشركة في دعم شركات الناقل بتفاصيل من المصدر بشكل مباشر.

من جانب أخر تكشف هذه التفاصيل عن سعة البطارية في iPhone 13 Pro التي تأتي بقدرة أقل من سعة البطارية في iPhone 13 رغم توافق حجم الهاتفين، وتشير التوقعات إلى أن مميزات Pro من معدل التحديث الأعلى للشاشة، وعدد أكبر في أنوية كرت الشاشة، وعدد أكبر من الكاميرات أدى إلى خفض سعة البطارية.

أيضاً من بين التغييرات التي ترتبت على السعة الأكبر للبطارية زيادة سماكة ووزن سلسلة هواتف iPhone 13 هذا العام عن إصدارات العام الماضي.

ولقد أوضح التقرير سعة البطارية لبعض الأجهزة الأخرى وهي كالآتي:

هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra: سعة بطارية 18.84Wh

هاتف Google Pixel 5: سعة بطارية 15.48Wh

هاتف سامسونج Galaxy Note 20 Ultra: سعة بطارية 16.96Wh

جهاز الألعاب Nintendo Switch: سعة بطارية 16Wh

جهاز ابل 2020 iPad Air: سعة البطارية 28.93Wh.

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