شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على البرامج مفتوحة المصدر وكيفية التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن العديد من منشئي التطبيقات يحافظون على أسرار تقنيتهم، إلا أن البرامج مفتوحة المصدر (OSS) تتخذ نهجًا معاكسًا تمامًا، وتشجع التعاون والشفافية، وهنا نرصد عدة معلومات مهمة عن هذه البرامج والطرق المناسبة للتعامل معها والاستفادة منها، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

ما هي البرامج مفتوحة المصدر؟

البرمجيات مفتوحة المصدر هي برامج غير مسجلة الملكية تسمح لأي شخص بتعديل أو تحسين أو مجرد عرض الكود المصدري، ويمكن أن تمكن المبرمجين من العمل أو التعاون في المشاريع التي أنشأتها فرق وشركات ومؤسسات مختلفة.

لا ينظر مبتكرو البرامج مفتوحة المصدر إلى إبداعاتهم على أنها ملكية، وبدلاً من ذلك يطلقون برامجهم بموجب تراخيص تمنح المستخدمين الرغبة والمعرفة لعرض التعليمات البرمجية الخاصة بها ونسخها وتعلمها وتعديلها ومشاركتها.

كيف تعمل البرامج مفتوحة المصدر؟

تتم مشاركة OSS في مستودع عام، ما يمنح الوصول لأي شخص يريد العمل على كود المصدر، ومع ذلك، تميل البرامج مفتوحة المصدر إلى الحصول على ترخيص التوزيع، والذي يحدد كيفية تفاعل الأشخاص وتعديلهم ومشاركتهم برمجيات المصدر المفتوح.

بمجرد إجراء التغييرات على الكود المصدري، يجب أن يشير OSS إلى تلك التغييرات والطرق التي تم استخدامها لإجراء هذه التغييرات.

وتكون معظم البرامج مفتوحة المصدر مجانية ولكن بعضها يتطلب تكاليف أولية أو رسوم اشتراك.

أمثلة على البرامج مفتوحة المصدر

هناك العديد من الأمثلة على البرامج مفتوحة المصدر المتاحة عبر الإنترنت، مع العديد من التطبيقات الشائعة التي تسمح بالتحسينات والتعديلات من المستخدمين، على الرغم من عدم إتاحة جميع التغييرات والتحسينات التي أجراها المبرمجون لعامة الناس، إلا أن القدرة على العمل باستخدام رموز المصدر هذه يمكن أن تكون تعليمية وممتعة للبعض.

• LibreOffice

• GNU/Linux

• مشغل الميديا ​​VLC

• موزيلا فايرفوكس

• VNC

• خادم الويب Apache