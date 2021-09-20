شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاختلافات الموسمية تجعل الطيران على المريخ أكثر صعوبة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب نهاية الصيف عبر نصف الكرة الشمالي، يستعد الكثير منا لفصل الشتاء البارد، ولكن ليس فقط نحن البشر على الأرض من تحت رحمة المواسم، وتواجه مروحية إبداع ناسا أيضًا تحديات من المواسم المتغيرة على سطح المريخ.

ووفقا لموقع "digital trend: قال إن الغلاف الجوي للمريخ رقيق جدًا في أفضل الأوقات، حيث يزيد قليلاً على 1٪ من كثافة الغلاف الجوي على الأرض، ويمثل ذلك تحديًا للمركبة التي تبقي نفسها بعيدة عن الأرض عن طريق تحريك الهواء، وتم بناء البراعة لتكون خفيفة للغاية للتعامل مع هذا ، بالإضافة إلى وجود شفرات دوارة كبيرة، ولكن تغير مواسم المريخ يعني أن كثافة الغلاف الجوي ستنخفض قريبًا إلى أقل من ذلك ، مما قد يمثل تحديًا للمروحية الشجاعة.

وكان الإبداع ضحية لنجاحه ، حيث تم تصميمه في الأصل فقط لمهمة مكونة من خمس رحلات، وتجاوزت ذلك الآن بشكل جيد ، حيث قامت مؤخرًا برحلتها الثالثة عشرة وأصبحت الرحلات أطول وأكثر تعقيدًا أيضًا، ولكن عمرها الطويل يعني أنها يجب أن تتعامل مع ظروف أكثر صعوبة على المريخ.

وعندما صممنا واختبرنا شركة Ingenuity على الأرض ، توقعنا أن تكتمل مهمة Ingenuity المكونة من خمس رحلات في غضون الأشهر القليلة الأولى بعد هبوط Perseverance فى فبراير 2021.

ولذلك قمنا بالتحضير للرحلات الجوية بكثافة تتراوح بين 0.0145 و 0.0185 كجم / م 3 ، وهو ما يعادل 1.2-1.5٪ من كثافة الغلاف الجوي للأرض عند مستوى سطح البحر"، وكتب هافارد جريب ، رئيس طيار مروحية المريخ المبدع، في تحديث للمهمة.

"مع دخول الإبداع في الشهر السادس من التشغيل ، ومع ذلك ، فقد دخلنا موسمًا تنخفض فيه الكثافة في Jezero Crater إلى مستويات أقل في الأشهر المقبلة ، وقد نشهد كثافة منخفضة تصل إلى 0.012 كجم / م 3 (1.0٪ من كثافة الأرض) خلال ساعات الظهيرة التي يفضلها الطيران، قد يبدو الفارق صغيرًا لكن له تأثير كبير على قدرة الإبداع فى الطيران".

ولدى فريق Ingenuity خطة لمعالجة هذه المشكلة إذا انخفضت كثافة الغلاف الجوى إلى مستويات منخفضة عن طريق تدوير دوارات الهليكوبتر بشكل أسرع من أى وقت مضى لتمكينها من الاستمرار في الطيران.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر لأنها تنطوي على دوران الدوارات بشكل أسرع مما تم القيام به مع طائرات الهليكوبتر التي تم اختبارها على الأرض.

و يمكن أن تخلق السرعات الأعلى جرًا ديناميكيًا كبيرًا أو حتى تخلق صدى يمكن أن يهز المروحية ويتلف أجهزتها ، ناهيك عن الحاجة إلى مزيد من القوة والأحمال العالية.

وللتخفيف من هذه السرعات الأكثر تطلبًا للدوار ، سيحاول الفريق اختبار دوران عالي السرعة مع زيادة بنسبة 10٪ في ذروة سرعة الدوار، وإذا سارت الأمور على ما يرام ، فإن الرحلة التجريبية الرابعة عشرة ستستخدم سرعة دوران أعلى لمعرفة كيف مروحية تتعامل معها. نأمل أن تتمكن شركة Ingenuity من مواصلة استكشاف المريخ وجمع البيانات ، حتى مع كل تحديات بيئة المريخ