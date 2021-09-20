شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 طرق سهلة لتحسين أداء جهاز الكمبيوتر بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - امتلاك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows يشبه امتلاك سيارة، وتحتاج إلى إجراء صيانة روتينية للتأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل دائمًا بأعلى أداء.

وذكر موقع " digital trend " قد تعتقد أنك بحاجة إلى تنزيل أدوات سطحية تابعة لجهات خارجية لتعزيز أداء Windows لديك ، لكنك لست بحاجة إلى هذه الأدوات، ويحتوى نظام التشغيل Windows 10 (و Windows 11 ) على بعض الأدوات الرائعة المضمنة فيه والتي يمكن أن تساعدك.

وأهم اقتراح لزيادة الأداء فى Windows يتعلق ببرامج بدء التشغيل، وعندما تقوم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قد تبدأ بعض البرامج تلقائيًا فى الخلفية، وعادةً ما يكون ذلك بسبب قيام مثبت البرنامج بتغيير إعدادات Windows للسماح بتشغيله في البداية لمنحك وصولاً أسرع وقد يبدو هذا جيدًا ، لكن هذه البرامج ستستهلك موارد النظام مثل ذاكرة الوصول العشوائى ووحدة المعالجة المركزية ، مما يؤدى إلى إبطاء جهازك ويمكنك بسهولة إيقاف تشغيلها لتجنيب جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ومن أبرز الطرق السهلة لتحسين أداء الكمبيوتر:

الخطوة 1: افتح إدارة المهام بالضغط بزر الماوس الأيمن فوق قائمة ابدأ واختيارها من القائمة.

الخطوة 2: اضغط فوق علامة التبويب بدء التشغيل لرؤية قائمة البرامج التي يتم تشغيلها عند بدء التشغيل.

الخطوة 3: اضغط فوق البرنامج الذى تريد تعطيله من بدء التشغيل واختر تعطيل .

ولاحظ أن بعض برامج بدء التشغيل في Windows 10 و Windows 11 ضرورية للتشغيل عند بدء التشغيل قد ترى أشياء مثل Intel Graphics و WavesMax و Realtek Audio، وتأكد من عدم تعطيل الأشياء من Microsoft أو الشركة المصنعة لجهازك ، حيث يؤثر ذلك على استخدامك اليومى لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.