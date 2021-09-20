شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 13 يظهر مبيعات قوية مبكرة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المستهلكون الصينيون أكثر من 2 مليون طلب مسبق لتشكيلة آيفون 13 الجديدة من خلال متجر شركة آبل الرسمي، ويتجاوز ذلك رقم 1.5مليون طلب مسبق لتشكيلة آيفون 12 عبر نفس المنصة قبل عام، وذلك نظرًا لأن أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم يجد عدد أقل من النماذج المتطورة المعروضة.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، تبرز تشكيلة هواتف آيفون 13 باعتبارها الهواتف الذكية المتطورة هذا العام في الصين، ولا يوجد هاتف ذكي في السوق الصيني يمكن أن يشكل تهديدًا لتشكيلة آيفون الجديدة فوق النطاق السعري 776 دولار.

وكان اهتمام المستهلكين بتشكيلة آيفون الجديدة مرتفعًا أيضًا عبر منصة Tmall التابعة لمجموعة علي بابا، التي بدأت بقبول الطلبات المسبقة يوم الجمعة تماشياً مع بدء مبيعات آبل الرسمية.

ويسجل العديد من المستهلكين الدخول للدردشة مع وكلاء خدمة العملاء عبر Tmall، حيث ينتظر البعض في الصف لنحو 60 شخصًا لإنهاء استفساراتهم.

وتم تسعير نماذج iPhone 13 الجديدة أقل من نماذج iPhone 12، الأمر الذي فاجأ العديد من المستهلكين الصينيين.

تبدأ أسعار النماذج الجديدة في الصين من 804 دولارات لجهاز آيفون ميني، و927 دولار لهاتف آيفون الأساسي، و1237 دولار لجهاز آيفون برو، وهذا يجعلها أرخص بمقدار بين 45 و 125 دولار من النماذج المماثلة في تشكيلة iPhone 12.

ويمكن أن تساعد هذه الاستراتيجية في تعزيز مبيعات الهواتف الذكية الإجمالية في السوق، وانخفضت شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 17% لتصل إلى 74.9 مليون وحدة في الربع الثاني، مقارنة بـ 90.7 مليون وحدة قبل عام.

وتواصل آبل ازدهارها في الصين، وصنفتها شركة الأبحاث Canalys على أنها رابع أكبر بائع للهواتف الذكية في السوق في الربع الثاني.

وسجلت الشركة الأكثر قيمة في العالم إيرادات بلغت 14.8 مليار دولار أمريكي في منطقة الصين الكبرى، بما في ذلك هونج كونج وتايوان، في الربع المنتهي في 26 يونيو.

وارتفع ذلك بنسبة 58.2% من 9.3 مليارات دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية مبيعات iPhone 12 القوية، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في شهر يوليو.