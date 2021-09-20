شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صدور حكم مكافحة الاحتكار لصالح Apple يدعم من خططها المستقبلية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبر الرئيس التنفيذى لشركة Apple تيم كوك الموظفين أنه "يتطلع إلى المضى قدمًا" بعد صدور الحكم فى قضية مكافحة الاحتكار لصالحهم Epic v Apple.

وفى اجتماع شامل مع الموظفين ردد كوك قائلا أن الخط الذى اتخذته Apple كان علنًا مما دعم موقف الشركة فى القضية، وقام بالاحتفال بالمكاسب القانونية للشركة وقلل من أهمية خسارتها بسبب مطالبة منافسة غير عادلة، وفقا لموقع " the Verge " التقنى.

وإذا قمت بعمل نسخة احتياطية وتذكرت ما يدور حول App Store ، فتم إنشاء App Store ليكون مكانًا موثوقًا به للمستخدمين حتى يتمكنوا من استكشاف التطبيقات واكتشافها.

وقال كوك للموظفين، وفقًا لتسجيل الاجتماع الذي حصلت عليه The Verge ، كان من المفترض أن تكون فرصة عمل رائعة للمطورين، وجاءت Epic وأرادت أن يتم التعامل معها بطريقة خاصة وقواعدنا هي أن نتعامل مع الجميع على قدم المساواة.

وطلبوا منا مرارًا وتكرارًا معاملتهم بشكل مختلف، وقلنا لا، وقاضونا على 10 عناصر مختلفة، وحكمت المحكمة على تسعة من هؤلاء لصالح شركة Apple وواحد لصالح Epic، والأهم من ذلك أنهم حكموا بأن شركة Apple ليست احتكارًا، وهو ما كنا نعرفه دائمًا. أبل في سوق شديدة التنافس ".

وعلى عكس تصريح Cook بأننا "نتعامل مع الجميع على قدم المساواة"، فقد قدمت Apple معاملة خاصة لمجموعة متنوعة من مطوري التطبيقات في الماضي، وعرضت على Netflix صفقة خاصة حيث استغرقت نسبة 15% فقط من الاشتراكات المباعة داخل التطبيق، ووزنت تقديم امتيازات خاصة لـ Netflix إذا كانت شركة بث الفيديو ستحافظ على دعم عمليات الشراء داخل التطبيق.

كما أنشأت الشركة أيضًا فئات من التطبيقات التي يمكنها تجاوز عمولتها على عمليات الشراء داخل التطبيق، وحظرت أو قررت عدم عرض التطبيقات التي يبدو أنها تخشى التنافس عليها، ويمكنك مشاهدة أمثلة على المعاملة الخاصة لمطورين معينين في مجموعتنا من رسائل البريد الإلكتروني المكتشفة من إصدار Epic v. Apple التجريبي.

ومع ذلك، كان كوك محقًا في أن قاضيًا في كاليفورنيا قضى بأن شركة Apple لم تحتكر معاملات الألعاب الرقمية - السوق ذات الصلة في قضية Epic v. Apple. نجحت الشركة في تجنب مطالب Epic بفتح iOS لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث والتطبيقات الجانبية، وقالت المحكمة إن شركة Apple لها ما يبررها في تحصيل عمولة على السلع الرقمية.