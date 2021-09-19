شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك ينتقد الاتهامات الموجهة له بتجاهل إصلاح العيوب بالمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد "نيك كليج" نائب رئيس الشؤون العالمية في شركة فيس بوك سلسلة من التقارير التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، والتى أشارت إلى أن الشبكة الاجتماعية على دراية بالعديد من المشكلات عبر منصاتها التي تسبب ضررًا للمستخدمين، ولكنها لا تفعل شيئًا يذكر لإصلاحها.

وبحسب موقع The Verge التقني، قال "كليج " في تدوينة له :" من الشرعي أن نحاسب على كيفية تعاملنا مع بعض المشكلات الموضحة في تقارير الصحيفة، ولكن القصص تحتوي على توصيفات خطأ متعمدة لما نحاول القيام به، ومنحت دوافع كاذبة بشكل فاضح لقيادة فيسبوك وموظفيها".

ونشرت الصحيفة هذا الأسبوع سلسلة شاملة من القصص التي تم الإبلاغ عنها بشأن المنصة، وذلك بناءً على مراجعتها للوثائق الداخلية، وخلصت إلى أن منصات الشركة مليئة بالعيوب التي تسبب الضرر، غالبًا بطرق لا تفهمها الشركة تمامًا"، فيما تضمنت القصص تفاصيل حول برنامج XCheck الذي وجدته الصحيفة أنه يستثني المشاهير من قواعد الإشراف القياسية في المنصة.

وقدمت الصحيفة نظرة على البحث الداخلي الذي يوضح أن منصة مشاركة الصور إنستاجرام تمثل مشكلة بالنسبة للصحة العقلية للمستخدمين الأصغر سنًا، وكيف أدت التغييرات التي أجرتها الشركة على الخوارزمية إلى زيادة المشاركة ولكنها جعلت المستخدمين أكثر غضبًا، بالإضافة إلى ذلك وفرت نظرة على مخاوف الموظفين بشأن كيفية استخدام منصات الشركة في الاتجار بالبشر.

وكيف أن مبادرة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج للترويج للقاحات COVID-19 جذبت النشطاء المناهضين للتطعيم الذين أغرقوا المنصة بالتعليقات السلبية.