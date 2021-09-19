شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب أشاد إيلون ماسك بمصنعي السيارات الصينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بشركات السيارات الصينية في كلمة ألقاها في مؤتمر السيارات الخضراء، الذي يستضيفه مقاطعة هاينان الصينية.

وكان ماسك حريصا للغاية على الصين التي تعتبر أمرًا ضروريًا لشركة السيارات الكهربائية، وتأتي التعليقات في الوقت الذي تحاول فيه تسلا تحسين سمعتها في الصين وفقا لما نقلته CNBC.

وقال ماسك: "لدي قدر كبير من الاحترام للعديد من صانعي السيارات الصينيين لقيادة هذه التقنيات (EV)".

وفي الظهور الذي دام ثلاث دقائق، قال ماسك إن شركات صناعة السيارات الصينية هي من بين أفضل الشركات في مجال البرمجيات، والتي قال إنها "ستشكل مستقبل صناعة السيارات".

ويشمل منافسو تسلا لصناعة السيارات الكهربائية في الصين شركات مثل Nio و Xpeng.

وقامت الشركة بوضع حجر الأساس لمصنع رئيسي في شنغهاي في عام 2019، وكان يُنظر إليها على أنها صورة طفل لمحاولات بكين لإظهار أنها تسمح لمزيد من الشركات الأجنبية بالدخول إلى سوقها المغلقة نسبيًا.