شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink تخرج من مرحلتها التجريبية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرد الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك، أن شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink التابعة للشركة ستخرج من مرحلتها التجريبية المفتوحة الشهر المقبل، كان ذلك بعد شهرين من التاريخ الذي قدمه ماسك في (أغسطس) بالمؤتمر العالمي للمحمول، عندما قال أيضًا إنه يتوقع أن يكون للخدمة "ربما أكثر من 500000 مستخدم في غضون 12 شهرًا".

يدعو نظام ستارلينك إلى وجود كوكبة من ما يقرب من 12000 قمر صناعي في مدارات أرضية منخفضة والتي سترسل خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض المستمر. تبلغ تكلفة المحطة 499 دولارًا أمريكيًا وهناك 99 دولارًا أمريكيًا كرسوم شهرية للخدمة. افتتحت الاختبار التجريبي العام في أكتوبر 2020، وقال ماسك في أغسطس إن سبيس إكس شحنت 100.000 محطة من محطات ستارلينك، والتي تتضمن طبق القمر الصناعي وجهاز توجيه Wi-Fi ، إلى مستخدمين في 14 دولة بحسب ما نقله موقع The verege.

ومع انتهاء الإصدار التجريبي وتمكن المزيد من البلدان من الوصول إلى Starlink، من المرجح أن ينمو هذا الرقم 100.000 ، على الرغم من أنه من الصعب تحديد متى قد يصل إلى علامة نصف مليون كما توقع ماسك.

ومن المخطط أن يتم بيع خدمة الإنترنت من Starlink للمستهلكين في المناطق الريفية حول العالم ، من بين عملاء آخرين، وهي توفر سرعة تنزيل تصل إلى 100 ميجابت في الثانية وسرعات تحميل تبلغ 20 ميجابت في الثانية، ومع ذلك فقد كانت تقييمات خدمة Starlink متباينة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن ماسك يميل إلى أن يكون متفائلًا للغاية عند تحديد المواعيد النهائية لإصدارات منتجات شركته ، حيث يمكن لعملاء Tesla الذين انتظروا ما يسمى ببرنامج "القيادة الذاتية الكاملة" أن يشهدوا بذلك.