Surface Pro 8 قريباً بخصائص مميزة ومنافذ Thunderbolt

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 58 دقيقة

أكد تقرير جديد على خطط عملاق البرمجيات مايكروسوفت لدعم جهاز Surface Pro 8 المرتقب بشاشة مميزة بمعدل تحديث 120Hz كما تقدم الجهاز بمنافذ Thunderbolt.

تعقد مايكروسوفت مؤتمر في 22 من سبتمبر للإعلان عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Surface، ومن المتوقع أن تكشف الشركة خلال الحدث عن أكبر ترقية لإصدارات Surface Pro.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر موقع “The Verge” الذي إستعرض قوائم تتضمن جهاز Surface Pro 8 اللوحي، والذي يأتي بنظام تشغيل Windows 11 ويحاكي إصدار Surface Pro X المميز برقاقة إنتل وشاشة بحجم 13 إنش، أيضاً من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بمعدل تحديث 120Hz وإطارات نحيفة للشاشة.

كما يأتي Surface Pro 8 بمنافذ Thunderbolt مزدوجة والتي ستشكل دعم أفضل للمستخدمين من المبدعيين والمصممين، كما سيتوفر للمستخدم ميزة دعم الجهاز بكرت شاشة خارجية.

ومن المتوقع أن ينطلق Surface Pro 8 بالجيل 11 من المعالجات، كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار سيجذب الأنظار خلال الحدث المرتقب من مايكروسوفت بالترقيات الجديدة المقدمة من عملاق البرمجيات.