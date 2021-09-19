إليكم آخر التسريبات عن مواصفات وألوان هاتف Galaxy S21 FE من سامسونغ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف سامسونغ المرتقب Galaxy S21 FE والألوان المقدمة من سامسونج لهذا الإصدار وأيضاً السعر المتوقع للهاتف.

شغل هاتف Galaxy S21 FE العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم يعود بتفاصيل أكثر حول هذا الإصدار، حيث تقدم سامسونغ الهاتف بتصميم يحاكي هواتف Galaxy S21، كما يتميز الهاتف المرتقب بتصميم من البلاستيك في الغطاء الخلفي.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وجودة عرض FHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ويأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الشاشة، ومعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto ويدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

أيضاً من المقرر أن تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة وتتميز بدقة 12 ميجا بيكسل، ولقد رصد هاتف Galaxy S21 FE في GeekBench برقاقة معالج Snapdragon 888، كما تقدم سامسونج إصدار من الهاتف برقاقة Exynos 2100.

وينطلق النموذج المميز برقاقة Snapdragon 888 في سوق الولايات المتحدة، بينما يتوفر النموذج الأخر في السوق الهندي والأسواق الأخرى.

أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 و256 جيجا بايت، ويأتي بواجهة One UI 3.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S21 FE يتوفر للحجز المسبق بدءاً من 20 من أكتوبر المقبل، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف في النصف الأول من شهر أكتوبر، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأبيض، البنفسجي، والرمادي وأيضاً اللون الأخضر وبسعر أقل من Galaxy S21 بقيمة 100 دولار.